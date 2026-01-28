Zona franca de San Carlos alista llegada de más compañías, incluso del sector aeroespacial

El parque empresarial Norte Free Zone Park, ubicado en Ciudad Quesada, San Carlos, tiene en operaciones empresas de servicios, agroexportación y agrotech, y tiene programada la llegada de nuevas inversiones durante el 2026.

Ciudad Quesada verá durante 2026 un incremento de empresas que se instalarán en el parque empresarial Norte Free Zone Park, que mantiene operaciones activas desde junio del año pasado.

Actualmente, el parque tiene en operación cuatro empresas dedicadas a servicios y comercialización en los sectores de servicios empresariales estratégicos, agroexportación y agrotech. Una de ellas es IQ Services.

Además, hay ocho operaciones a la espera de la aprobación de sus procesos por parte de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), indicó a La Nación Juan Alfaro, director de Impacto y Negocio de Norte Free Zone Park.

Entre estas compañías se encuentra una firma que llegará con una nueva línea de producción vinculada a la industria aeroespacial. Alfaro evitó dar el nombre, debido a que la aprobación por parte de Procomer aún no se ha oficializado.

Agregó que esta empresa generará fuentes de empleo para perfiles poco habituales en la zona, entre ellos mecánica de precisión, corte láser, impresión 3D y automatización, entre otros.

Alfaro explicó que durante los próximos dos meses coordinarán actividades para fortalecer el vínculo con la región, en conjunto con instituciones públicas, la academia y el sector empresarial, con el objetivo de generar encadenamientos productivos y nuevas oportunidades de negocio.

San Carlos es el cantón más grande de Costa Rica y uno de los más poblados, pertenece a la provincia de Alajuela y se ubica al norte del país.

Vista de una de las naves industriales del parque empresarial Norte Free Zone Park, en San Carlos, donde se desarrollarán nuevas operaciones vinculadas a servicios especializados de la aeroespacial. (Cortesía Norte Free Zone Park /Cortesía Norte Free Zone Park)

Durante 2025, Costa Rica atrajo 55 nuevos proyectos de inversión extranjera directa (IED), de los cuales 23 (42%) se instalaron fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), dato destacado por Procomer.

Los nuevos proyectos se ubicaron en cantones como San Carlos, Pérez Zeledón y Golfito, entre otros. Desde 2023, la Promotora registra más de 50 proyectos de IED fuera de la GAM.

Al tercer trimestre de 2025, último dato disponible, el flujo de inversión extranjera alcanzó los $3.533,1 millones, lo que representó un crecimiento del 4,52% con respecto al mismo período de 2024.