Zona franca de San Carlos alista llegada de más compañías, incluso del sector aeroespacial

Más empresas, nuevos empleos y perfiles técnicos poco comunes llegarán a Ciudad Quesada en 2026.

Por Gustavo Ortega Campos
Fachada del parque empresarial Norte Free Zone Park en Ciudad Quesada, San Carlos, donde operan empresas de servicios, agroexportación y agrotech.
El parque empresarial Norte Free Zone Park, ubicado en Ciudad Quesada, San Carlos, tiene en operaciones empresas de servicios, agroexportación y agrotech, y tiene programada la llegada de nuevas inversiones durante el 2026. (Cortesía Norte Free Zone Park /Cortesía Norte Free Zone Park)







Gustavo Ortega Campos

