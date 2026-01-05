Costa Rica captó más de $3.500 millones en inversión extranjera al tercer trimestre de 2025, aunque crecimiento se desacelera

El flujo de inversión extranjera enfrentó una desacelaración al III trimestre de 2025 en un contexto de tarifas arancelarias a las exportaciones impuesto por la Adminstración Trump.

El flujo de inversión extranjera sumó $3.533,1 millones al cierre del III trimestre de 2025, de acuerdo a los datos preliminares actualizados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), un crecimiento de 4,52% con respecto al mismo período de 2024, cuando ascendió a $3.380,4 millones.

El resultado revela una desaceleración en el crecimiento de la inversión directa frente al crecimiento del 25,3% logrado en el acumulado del III trimestre de 2024, en comparación al mismo plazo de 2023.

Los datos del Banco Central, actualizados a finales de diciembre pasado, indican que el acumulado de inversión extranjera, entre enero y setiembre del 2023, fue de $2.698,2 millones, que se incrementó a $3.380,4 millones en el mismo periodo de 2024.

Al respecto, la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), indicó que el desempeño registrado al III trimestre de 2025 es particularmente relevante en un entorno de elevada incertidumbre global, donde las empresas multinacionales han tendido a revaluar y postergar decisiones de inversión.

“La inversión extranjera directa es, por naturaleza, volátil y altamente sensible al contexto global. En un entorno marcado por la cautela, los ajustes financieros y la reconfiguración de cadenas de valor, que Costa Rica obtenga flujos positivos”, dijo Laura López, gerente general de Procomer.

La entidad añadió que a inicios del año pasado, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) advirtió sobre perspectivas negativas para la inversión extranjera mundial.

El economista Alberto Franco, indicó que la desaceleración del crecimiento de la inversión extranjera total en los tres primeros trimestres del 2025, probablemente se explica, principalmente, por los cambios en las reglas del juego del comercio de bienes entre Estados Unidos y Costa Rica que rigen desde abril de 2025.

La Administración de Donald Trump estableció aranceles a las exportaciones de más de 160 socios comerciales, incluido Costa Rica, la tarifa impuesta en abril pasado fue de 10% y luego fue incrementada al 15% a partir de agosto, debido al superávit comercial a favor de nuestro país.

Sin embargo, a partir de noviembre pasado Estados Unidos suspendió el arancel de las exportaciones de productos agrícolas, cuya tarifa retornó al 0% establecido en el tratado de libre comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-Cafta).

Franco señaló que debido a que el grueso de la inversión extranjera que viene a Costa Rica, tiene como propósito agregar valor local a insumos o productos que luego son exportados mayormente hacia EE. UU., el pago de aranceles las encarece y los hace menos competitivos en ese mercado.

Para el economista, esto reduce el incentivo que tienen muchas empresas extranjeras para invertir en Costa Rica, agregar valor a sus insumos y productos y luego exportar a Estados Unidos.

Durante 2024, último dato actualizado, Estados Unidos representó el 79,5% del total del flujo de inversión extranjera, que totalizó $5.008 millones en ese período.

Zona franca a la cabeza

De acuerdo a los datos de inversión directa por economía declarante, el 65% del flujo acumulado al III trimestre corresponde a la zona franca, que totaliza $2.294,4 millones.

Tras la zona franca se ubica el régimen definitivo (empresas que pagan renta) con $511.3 millones, equivalente al 14,5% del total registrado. Le siguen el turismo con $281 millones (7,95%), sector inmobiliario con $276,2 millones (7,82%).

Por otro lado, el sistema financiero registra $92,1 millones, representando el 2,61% del total y las empresas del régimen de perfeccionamiento activo con $78,1 millones, equivalentes al 2,21%.

Corrección semestral

Los datos publicados por el Banco Central muestran una corrección en el registro de inversión extranjera al primer semestre de 2025, respecto a las cifras presentadas en octubre pasado.

Anteriormente, el flujo total acumulado durante los dos primeros trimestres del pasado sumaban $2.066 millones, cifra que se ajustó a $2.142,2 millones en los datos publicados en diciembre anterior, una diferencia de $75,9 millones más.

La Nación consultó al Banco Central con respecto a estos resultados, al cierre de esta nota se estaba a la espera de respuesta.

El ajuste más relevante se refleja en los datos de zona franca con un incremento de $72,9 millones y el sistema financiero con $8,2 millones. En el caso del régimen definitivo, las empresas que pagan impuesto sobre la renta, se registró una reducción de $5,2 millones.

Por otro lado, el turismo, las empresas del régimen de perfeccionamiento activo y el sector inmobiliario mantuvieron los mismos montos de inversión reportados en octubre.