Economía

Costa Rica captó más de $3.500 millones en inversión extranjera al tercer trimestre de 2025, aunque crecimiento se desacelera

Flujo de inversión extranjera redujo su dinamismo tras crecer un 25,3% en 2024, según datos del Banco Central.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Un analista sostiene una lupa sobre gráficos bursátiles que muestran señales de compra y venta, mientras en un recuadro aparece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una conferencia de prensa. La imagen ilustra el impacto de los aranceles de EE. UU. en la inversión extranjera en Costa Rica.
El flujo de inversión extranjera enfrentó una desacelaración al III trimestre de 2025 en un contexto de tarifas arancelarias a las exportaciones impuesto por la Adminstración Trump. (Fotocomposición en Canva/Shutterstock y AFP/Fotocomposición en Canva/Shutterstock y AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Inversión directaInversión extranjera directaIEDBCCR
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.