Economía

Inversión extranjera en Costa Rica sufre la mayor caída en 5 años; zonas francas se llevan el mayor golpe

Dos factores se ubican como las principales causas de esta grieta en el modelo económico costarricense

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Vista de una línea de producción de dispositivos médicos en Costa Rica, con personal en trajes especializados ensamblando productos. Este sector lideró las exportaciones nacionales en 2024.
La inversión extranjera en el régimen de zona franca cayó 23,3% en el primer semestre del 2025. Este sector generaba 197.000 empleos al cierre del 2024. (Coretesía/Cortesía Baxter)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Inversión extranjeraIEDBCCRBanco CentralProcomer
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.