Economía

Estos son dos de los retos que tiene Costa Rica para atraer inversiones, según expertos

Dos expertos internacionales analizan los desafíos que tiene Costa Rica en la competencia por atraer IED

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
03/09/2025, Heredia, Centro de Convenciones, entrevista con Henry Loewendahl director ejecutivo de Wavteq y Didi Cadwell presidenta de Global Location Strategies.
Henry Loewendahl y Didi Caldwell hablaron sobre los desafíos de Costa Rica en la atracción de IED (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IEDInversión extranjeraDidi CaldwellHenry LoewendhalInversión
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.