Costa Rica en alerta: inversión extranjera bajo presión por política arancelaria de Trump

Las reglas del juego cambiaron. Así reaccionan los expertos frente a la nueva política arancelaria de Estados Unidos.

Por Gustavo Ortega Campos

Antes de que el Gobierno de Estados Unidos estableciera en abril pasado un arancel del 10% a las exportaciones de más de 160 países —incluido Costa Rica—, el flujo de inversión extranjera en el país ya había caído un 25% en el primer trimestre del año.








