En Costa Rica, analista del ‘Financial Times’ estima en cuánto caerá la inversión extranjera mundial por aranceles de Trump

El flujo de inversión extranjera a nivel global se reducirá entre 10% y 15% debido a la incertidumbre generada por las tarifas arancelarias establecidas de manera unilateral por la administración de Donald Trump.

La estimación fue dada por Chris Knight, director general de FT Locations, unidad de negocio especializada del medio británico Financial Times, durante el conversatorio Tendencias globales de la IED (inversión extranjera directa), organizado por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

“Diría que en el mundo (la inversión extranjera) puede caer de 10% a 15%, es muy difícil escoger qué es lo que le va a pasar a un país. Si el mundo cae (este porcentaje), en Costa Rica también, pero no pienso que en el mundo funcione de forma pareja, unos sectores van a ser más resistentes que otros y ciertos países serán más resistentes que otros”, señaló Knight.

En el primer trimestre de 2025, el flujo de IED se redujo 25%, al pasar de $1.235,6 millones entre enero y marzo de 2024 a $921 millones durante el mismo período de este año, según el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El principal origen de la inversión extranjera en Costa Rica es Estados Unidos. El país enfrenta además el aumento de la tarifa arancelaria estadounidense, cuando pasó del 10% impuesto en abril al 15% desde el pasado 7 de agosto.

Knight advirtió que la caída de los flujos de inversión extranjera en Costa Rica va a depender de las líneas de negocios que promueve Procomer, porque muchas decisiones podrían anunciarse antes de que haya impacto.

De acuerdo al análisis realizado por Knight, uno de los sectores de mayor crecimiento global en flujos de inversión es el de dispositivos médicos, que en Costa Rica se coloca como el principal producto de exportación, representando el 47% del total colocado al primer semestre de 2025, superando los $2.000 millones, de acuerdo a datos de Procomer.

“Si un sector crece (a nivel global) y es clave en Costa Rica, potencialmente también tendrá este crecimiento, mientras otros sectores no crecerán mucho”, aseguró Knight.

Agregó que el incremento en la tarifa arancelaria para Costa Rica tiene incidencia directa en los costos, pero el país cuenta con elementos de competitividad que lo diferencian del resto del mundo, como el talento humano, la estabilidad en las regulaciones y las destrezas en idiomas.

“Esos 5 puntos porcentuales (adicionales) tenemos que ver contra quién competimos. Mucho más importante es ver dentro de la región. No hay nada escrito en piedra a largo plazo, esto es un reto, a dónde terminará, no lo sabemos y pienso que los inversionistas se sienten igual. Yo vería cómo estamos en seis meses y luego decidiría qué debe hacerse”, sentenció.

Knight recomendó analizar nuevos incentivos para la inversión extranjera.

Estados Unidos, principal origen de la inversión

Con respecto a la relevancia de Estados Unidos en la inversión extranjera en Costa Rica, Knight dijo que muchos países del mundo dependen de los flujos inversionistas del país norteamericano.

De acuerdo a las estimaciones de FT Locations, Estados Unidos es el principal origen de la inversión directa a nivel global. En 2024 generó 3.241 proyectos, seguido del Reino Unido, con 1.714; Alemania, con 1.383; Suiza, con 1.167; Francia, con 813, China, con 811; Japón, con 747; India, con 705; Países Bajos, con 494; y Canadá, con 464.

“Es imposible ignorar a Estados Unidos, pero no diría que hay una sobredependencia, lo que hay es una dependencia natural, que está basada en de dónde vienen sus turistas. Costa Rica está en el centro de la mente de las compañías de Estados Unidos”, destacó el especialista.

Knight recomendó diversificar los orígenes de inversión viendo hacia Europa con metas razonables.