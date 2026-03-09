Economía

PriceSmart, Pequeño Mundo y Almacenes El Rey: conozca dónde están sus sucursales y sus planes de expansión para este 2026

PriceSmart tiene presencia en cinco provincias de Costa Rica, mientras que Pequeño Mundo y Almacenes El Rey están en todo el país

Por Mónica Cerdas Gómez
Crecimiento comercial en Cartago
Almacenes El Rey abriría su local número 19 a finales del segundo semestre de 2026. El nuevo punto de venta estará en Guadalupe. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

