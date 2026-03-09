PriceSmart, Pequeño Mundo y Almacenes El Rey: conozca dónde están sus sucursales y sus planes de expansión para este 2026

Almacenes El Rey abriría su local número 19 a finales del segundo semestre de 2026. El nuevo punto de venta estará en Guadalupe.

PriceSmart, Pequeño Mundo y Almacenes El Rey se caracterizan por ofrecer a sus clientes una amplia variedad de productos. Es decir, concentran múltiples categorías —como comestibles, ropa, muebles, electrodomésticos, artículos de jardinería y productos para mascotas— en un mismo establecimiento.

Las tres empresas preparan para este año la apertura de nuevas localidades en diferentes partes del país. Algunas están en pleno proceso de construcción, tal como corroboró La Nación.

En el modelo de negocio de las tres compañías suelen contar con sucursales de grandes dimensiones, ubicadas en distintas zonas del país, principalmente en la Gran Área Metropolitana (GAM).

PriceSmart, la cadena de hipermercados que opera con formato de compras por membresía, tiene nueve locales en Costa Rica: cuatro en San José, dos en Cartago, uno en Heredia, uno en Alajuela y uno en Guanacaste.

Por su parte, Pequeño Mundo y Almacenes El Rey tienen presencia en las siete provincias.

Pequeño Mundo anunció que abrirá dos locales más en Costa Rica. (Lilly Arce Robles/La Nación)

Pequeño Mundo cuenta con 19 tiendas: diez en San José, dos en Cartago, dos en Heredia, dos en Puntarenas, una en Alajuela, una en Guanacaste y una en Limón.

En el caso de Almacenes El Rey suma 18 puntos de venta. Curiosamente, la provincia donde tiene mayor presencia, de momento, no es la capital: cuenta con cinco locales en Alajuela, cuatro en San José, tres en Guanacaste, dos en Heredia, dos en Cartago, uno en Puntarenas y uno en Limón.

El número de establecimientos de estas tres empresas continuará en aumento, ya que para 2026 todas tienen previstos nuevos puntos de venta.

Planes de expansión

PriceSmart confirmó que abrirá su décimo club en Costa Rica. Marco Torres, vicepresidente de operaciones de la empresa, comentó a La Nación que la apertura se estima para el segundo semestre de 2026.

El proyecto se desarrolla en Ciudad Quesada, en un terreno contiguo a la planta de Coca-Cola, en la conocida Calle del Amor, una zona de alto tránsito y con acceso estratégico dentro del cantón de San Carlos, Alajuela.

Así avanza la construcción del PriceSmart en San Carlos. (José Cordero/La Nación)

Pequeño Mundo también abrirá un local en Alajuela durante este 2026, según confirmó el propietario de la empresa, Joseph Joseph. Actualmente, la sucursal de San Ramón se encuentra en construcción.

Además, la compañía proyecta abrir una tienda en Ciudad Quesada, San Carlos. Sin embargo, Joseph explicó que aún no hay una fecha definida, ya que el proyecto se encuentra en el proceso de tramitación de permisos y la confección de planos.

Para justificar la elección de estas ubicaciones, el empresario comentó a La Nación: “Son zonas muy pobladas y habíamos tenido mucha solicitud de gente de esa zona, de que abriéramos una sucursal ahí. Yo lo resumiría en eso, suena un poco simple, pero así es”.

Agregó que la empresa procura escuchar a sus clientes sobre los lugares donde desean nuevas tiendas o los productos que esperan encontrar.

Recientemente, videos difundidos en TikTok muestran que en la tienda de Pequeño Mundo en Alajuelita opera una pizzería dentro del local. La propuesta recuerda a las áreas de comidas —con opciones como pizza, hamburguesas, chicken bake, papas fritas y pollo frito— que también funcionan dentro de los establecimientos de PriceSmart.

@caroparrales0 Pizzería en Pequeño Mundo 😱 2 Slices de Pizza y 1 refresco con Refil por 4 mil 😅 ♬ sonido original - Caro Parrales

Por su parte, Almacenes El Rey prevé abrir un nuevo local en 2026 como parte de su estrategia de crecimiento y fortalecimiento de su presencia en el país.

De acuerdo con Carolina Carballo, gerenta de Mercadeo de Almacenes El Rey, la tienda número 19 en Costa Rica abriría durante el segundo semestre del año en curso.

“Esta nueva sucursal se ubicará en El Alto de Guadalupe de Goicoechea, sobre la ruta nacional secundaria 218, una zona estratégica que nos permitirá acercar nuestra propuesta de valor a más familias costarricenses”, detalló.

El décimo local de PriceSmart en Costa Rica será el de San Carlos. (Alonso Tenorio/La Nación)

¿Cómo determinan las empresas la ubicación de sus nuevas sucursales?

Gustavo Vargas, profesor de maestría de Administración de Empresas en el Tecnológico de Costa Rica (TEC) y director de la firma consultora Global Marketing, indicó que un factor que toman en cuenta las empresas para abrir un local es la concentración poblacional del público meta de cada empresa.

Según dijo, PriceSmart está más dirigido a un segmento medio, medio alto, y alto, mientras que Pequeño Mundo y Almacenes El Rey basan su propuesta en precios accesibles y variedad de oferta “más que todo para el hogar medio”.

Gustavo Cubillo, investigador consolidado y profesor catedrático de la Escuela de Administración del TEC, indicó que otra de las variables que se toma en cuenta para abrir “puntos de venta de consumo masivo” (sin importar la empresa) es que ese mercado meta esté en una zona de influencia.

“La zona de influencia es un perímetro que se hace desde el lugar donde va a estar la tienda a alrededor. Entonces, dependiendo del negocio, hay clientes que están dispuestos a viajar más o menos para llegar a una tienda. Normalmente las tiendas ya esto lo tienen tienen estandarizado, ya saben que le llega clientes, supongamos que de tres a cinco km a la redonda”, explicó Cubillo.

El investigador consolidado agregó que también se analiza si una sucursal está en la zona de influencia de otra tienda de la misma empresa. Si esto ocurre, normalmente la compañía se trata de alejar del punto de venta existente, para evitar “canibalizar” las ventas.

“Entonces, inclusive la misma competencia interna, por decirlo así, las mismas tiendas que ya existen, pues se toma en cuenta para decidir el punto de venta”, agregó.

Adicionalmente, las empresas buscan ubicarse en puntos estratégicos con facilidad de acceso para sus clientes. “Los tres formatos requieren de espacio para parqueo dado que el comportamiento de compra (es) de llegar en vehículo”, explicó Vargas.

También, las empresas consideran el área y el precio del terreno, y el desarrollo económico de la zona de interés. Entre estos factores destacan desarrollos inmobiliarios y la instalación de empresas —como zonas francas—.

“Por ello detectan el ‘polo’ potencial y allí buscan establecerse”, comentó Vargas.

Colaboró la periodista Fanny Tayver.