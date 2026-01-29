PriceSmart confirma su llegada a San Carlos: su décimo local en Costa Rica abrirá este año

El décimo local de PriceSmart en Costa Rica se construye en San Carlos, con una inversión estimada de ¢2.600 millones.

PriceSmart oficializó su llegada a San Carlos y confirmó que la construcción de su local número 10 en Costa Rica avanza con el objetivo de abrir este mismo año, según informó la cadena por medio de un video divulgado en sus redes sociales.

El proyecto se desarrolla en Ciudad Quesada, en un terreno contiguo a la planta de Coca-Cola, en la conocida Calle del Amor, una zona de alto tránsito y acceso estratégico dentro del cantón.

El expediente constructivo detalla que el permiso de construcción fue otorgado por la Municipalidad de San Carlos el 9 de diciembre de 2025. La autorización permite levantar una edificación con un área aproximada de 18.483 m².

Las obras contemplan movimientos de tierra, muros, parqueos, áreas verdes, planta de tratamiento, tapias y la construcción del edificio principal destinado al supermercado.

La empresa propietaria del proyecto figura como Prismar de Costa Rica Sociedad Anónima, razón social bajo la cual opera PriceSmart en el país.

En total, la inversión tasada del proyecto ronda los ¢2.600 millones, lo que confirma la magnitud de la obra dentro de la actividad comercial de la zona norte.

PriceSmart opera bajo un modelo de club de compras con membresía, en el que las personas asociadas pagan una cuota anual para acceder a sus establecimientos. La cadena ofrece productos en formatos grandes o por paquete, entre ellos alimentos, electrodomésticos, electrónica, artículos para el hogar, licores y marcas propias como Member’s Selection.

La futura sede de Ciudad Quesada se convierte en el décimo local de PriceSmart en Costa Rica y el segundo fuera de la Gran Área Metropolitana, junto con Liberia. Actualmente, la cadena cuenta con establecimientos en Escazú, Santa Ana, Tibás, Heredia, Alajuela, Zapote, Tres Ríos, Curridabat, Cartago y Liberia.