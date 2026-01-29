Economía

PriceSmart confirma su llegada a San Carlos: su décimo local en Costa Rica abrirá este año

La cadena oficializó su llegada a Ciudad Quesada y confirmó que su nuevo club de compras avanzará para abrir este mismo año

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Empresas La Lima de Cartago
El décimo local de PriceSmart en Costa Rica se construye en San Carlos, con una inversión estimada de ¢2.600 millones. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGPriceSmartCiudad QuesadaSan Carlos
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.