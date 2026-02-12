Pequeño Mundo anuncia dos nuevas tiendas en Costa Rica

Pequeño Mundo anunció la construcción de dos nuevos locales en la Zona Norte de Costa Rica. Serán las tiendas 20 y 21 de la marca.

Pequeño Mundo anunció la construcción de dos nuevas tiendas en la Zona Norte de Costa Rica, según confirmó Joseph Joseph, propietario de la cadena a El Financiero.

El empresario contó que uno de los locales, actualmente en edificación, se ubicará en San Ramón, cerca de la entrada al cantón alajuelense, sobre la ruta 1. El objetivo es que abra sus puertas este mismo año.

Mientras que el otro establecimiento estará en Ciudad Quesada en San Carlos. Joseph dijo que actualmente están en el proceso de tramitación de permisos y la confección de planos.

Con la incorporación de estas dos nuevas tiendas, Pequeño Mundo llegará a un total de 21 locales en Costa Rica.

El último local que la marca abrió fue el de Tibás, que hasta el momento es el más grande con una superficie de 6.500 m².

En diciembre de 2024, la cadena inauguró la tienda en Jacó, en Garabito. También abrió sucursales durante 2023 en Alajuelita, Pérez Zeledón y Zapote.

Esta es una compañía familiar que abrió el primer local en San Pedro de Montes de Oca en 1990.