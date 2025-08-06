Nuevo Pequeño Mundo en Tibás: vea cómo quedó y por dónde podrá ingresar

28/07/2025, San José, Tibás, construcción de Pequeño Mundo en el cantón de Tibás.

El nuevo Pequeño Mundo en Tibás ya cuenta con su estructura externa finalizada y avanza hacia su apertura en el segundo semestre del año. Este local será el número 19 en el país y tendrá una superficie de 6.500 m², lo que lo convierte en una de las tiendas más grandes de la cadena.

Su dimensión supera a otras sucursales. Por ejemplo, la tienda de Jacó, abierta en diciembre de 2024, mide 4.936 m², por lo que la de Tibás tendrá 1.564 m² adicionales.

28/07/2025, San José, Tibás, construcción de Pequeño Mundo en el cantón de Tibás. (José Cordero/José Cordero)

LEA MÁS: Joseph Joseph revela la clave detrás del éxito de Pequeño Mundo

La tienda se construyó en tiempo récord. En febrero, apenas iniciaban las estructuras básicas. Actualmente, los trabajos avanzan con rapidez y ya se conocen los detalles del acceso vehicular.

Así avanza el nuevo Pequeño Mundo de Tibás

¿Cómo será el ingreso al Pequeño Mundo de Tibás?

Los conductores provenientes de Tibás, Moravia o La Uruca deberán ingresar por el costado oeste, tomando la calle detrás del MaxiPalí. No se podrá girar a la izquierda desde la ruta 5, ya que esos giros estarán prohibidos.

28/07/2025, San José, Tibás, construcción de Pequeño Mundo en el cantón de Tibás. (José Cordero/José Cordero)

Por el contrario, quienes se desplacen desde Santo Domingo sí podrán ingresar directamente al local realizando un giro a la derecha desde la ruta principal, por el costado este de la propiedad.

Para salir, los vehículos que vayan hacia Tibás, Moravia o La Uruca podrán utilizar la salida a la ruta 5, haciendo un giro a la derecha. Los giros a la izquierda con dirección a Santo Domingo también estarán restringidos.

La salida oeste será utilizada por quienes viajen hacia Santo Domingo o Heredia, incorporándose a la calle principal del MaxiPalí, la cual conecta con la Ruta Nacional 5.

LEA MÁS: Ingreso desde Tibás al nuevo Pequeño Mundo será prohibido por la ruta principal

Un proyecto que amplía la presencia de la empresa en el país

28/07/2025, San José, Tibás, construcción de Pequeño Mundo en el cantón de Tibás. (José Cordero/José Cordero)

La empresa Alpemusa S. A., propietaria de la cadena, pertenece a Joseph Joseph, quien también preside la Liga Deportiva Alajuelense.

Pequeño Mundo inició como una tienda enfocada en artículos para el hogar, juguetes, ropa y productos variados. En los últimos años, la cadena amplió su oferta para incluir abarrotes, alimentos refrigerados, productos importados y nacionales.

Algunas tiendas también ofrecen servicios como panadería, jardinería, ferretería, muebles y artículos para mascotas.

Durante 2023 y 2024, la compañía abrió nuevos locales en Alajuelita, Zapote, Pérez Zeledón y Jacó. Ahora, Tibás se suma con una tienda de gran tamaño que marcará presencia en una zona estratégica del Gran Área Metropolitana.

LEA MÁS: Nuevo Pequeño Mundo de Tibás: conductores no podrán ingresar por esta ruta. Vea el mapa

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.