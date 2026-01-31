Política

Crisis educativa: Esta es la posición de los candidatos sobre destinar el 8% del PIB a Educación

El mandato constitucional de destinar 8% del PIB a la educación está lejos de cumplirse. Le contamos lo que planean hacer los seis aspirantes presidenciales que registran mayor intención de voto

Por Fernanda Matarrita Chaves
CTP Batán, orden sanitaria, órdenes sanitarias
Desde hace 12 años, el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Batán, en Limón, espera por nuevas instalaciones, parte de los problemas de la educación.







Fernanda Matarrita Chaves

