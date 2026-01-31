Crisis educativa: Esta es la posición de los candidatos sobre destinar el 8% del PIB a Educación

Desde hace 12 años, el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Batán, en Limón, espera por nuevas instalaciones, parte de los problemas de la educación.

Costa Rica atraviesa una crisis educativa y el presupuesto asignado para Educación este 2026 es apenas de un 5,04% del Producto Interno Bruto (PIB): casi tres puntos porcentuales menos de lo que dispone la Constitución Política, que establece un 8%.

El porcentaje asignado será el más bajo de los últimos años. Para el 2025, la cifra fue de 5,07%.

La asignación sigue lejos del 7,6% del 2017, el presupuesto más alto de la historia reciente, aunque los fondos para el Ministerio de Educación Pública (MEP) aumentarían en cerca de ¢147.000 millones el próximo año. El MEP tendrá un presupuesto de ¢2.759.711 millones.

¿Este monto representa verdaderamente un aumento ? El economista Andrés Fernández Arauz, sostiene que no.

“En términos nominales, el presupuesto del 2026 podrá parecer más alto de lo aprobado para el 2025, pero en términos reales continuará por debajo del máximo que alcanzó el MEP en el 2017 y que el Estado de la Educación ha informado. Estamos hablando de entre uun 13% y un 15% menos con respecto a esa época en la que se alcanzaron máximos históricos de inversión presupuestaria”, detalló el economista en setiembre.

Rezago educativo, sobre todo en lectoescritura y lógica matemática; desigualdad entre las mallas curriculares (no todas las materias se imparten en los centros educativos) y falta de docentes, son algunas de las urgencias que tiene el sistema en Costa Rica.

A esto se le suman los problemas de infraestructura en escuelas y colegios: el 2025 cerró con 872 escuelas y colegios con órdenes sanitarias, de estas 101 son de atención urgente que en muchos casos requieren de la construcción de nuevos centros educativos.

Aunque el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, afirmó que la aspiración es que a mayo del 2026, cuando termine esta administración, estas escuelas y colegios sean atendidos, ya sea con formulación o análisis técnico, compra de terreno, contratación de diseño y contratación de obra, entre otros, esto no significa que todas las órdenes sean resueltas. Se requiere de procesos diversos que van desde la compra de una canoa hasta la construcción de un nuevo centro educativo, dependiendo de la categoría de la orden.

Para marzo del 2025, casi 225.000 estudiantes de escuelas y colegios públicos no recibían la asignatura de Formación Tecnológica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿El 8% del PIB para Educación? Esto dicen los candidatos

En el escenario de una educación en crisis, se le consultó a los candidatos presidenciales si priorizarían un aumento en la inversión educativa para alcanzar el 8% constitucional.

A continuación presentamos la respuesta de los seis aspirantes que cuentan con la mayor intención de voto según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Laura Fernández, candidata por el Partido Pueblo Soberano (PPSO). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Laura Fernández, Partido Pueblo Soberano

Aun cuando se realizaron reiteradas invitaciones y gestiones, Laura Fernández rehusó conceder una entrevista a La Nación para abordar este y otros temas, por ello, la información a la que se tuvo acceso fue a la de su plan de gobierno.

En la propuesta de la candidata oficialista, no se precisa el tema del 8% del PIB para educación. Este medio envió la consulta específica al encargado de prensa de su campaña y se está a la espera de una respuesta.

Durante la administración actual, el presidente Rodrigo Chaves Robles ha arremetido contra el 8%. En febrero del 2025, durante la inauguración del curso lectivo, el mandatario alegó que, para lograr ese porcentaje, el impuesto al valor agregado (IVA) tendría que subir de un 13% a un 23%, en consonancia con lo dicho por el exministro de Hacienda, Nogui Acosta, a mediados de enero, de ese mismo año.

Álvaro Ramos, candidato por el Partido Liberación Nacional (PLN). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Álvaro Ramos, Partido Liberación Nacional (PLN)

El candidato liberacionista afirmó en entrevista con La Nación que, poder llegar a ese 8%, “según cálculos del Informe del Estado de la Educación, tardaría entre 11 y 18 años”.

No obstante, Ramos aseguró que su compromiso durante los cuatro años de su eventual gobierno es buscar acercarse a la meta.

“Se requieren al menos tres administraciones para lograrlo”, aseguró.

Claudia Dobles, candidata por Coalición Agenda Ciudadana (CAC). (Alonso Tenorio/Atenorio)

Claudia Dobles, Coalición Agenda Ciudadana

También citando al Estado de la Educación, Dobles reitera que llegar al 8% del PIB para educación debe ser proceso progresivo.

“Estamos disponiendo de un aumento de ¢600.000 millones al 2030, que es un aumento progresivo que en nuestro caso estaría muy enfocado en programas, por ejemplo, de comedores, para transporte. También queremos recuperar las 115.000 becas Avancemos que se han recortado y poder progresivamente generar más”, aseguró la exprimera dama.

Ariel Robles, candidato por el Partido Frente Amplio (FA). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ariel Robes, Partido Frente Amplio

El candidato frenteamplita afirmó que sí priorizarían llegar al 8% del PIB para educación. Al igual que Ramos y Dobles mencionó las proyecciones del Estado de la Educación, afirmando que un aumento anual del 0,38% “no representa nuevos impuestos, no representa nuevo endeudamiento”.

De hacerse así, para el 2030 el PIB para educación sería de 6,56%, aun lejado del 8%.

Mencionó que la educación no se puede sacrificar y que nunca se debió incluir en una regla fiscal.

Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Juan Carlos Hidalgo, Partido Unidad Social Cristiana

El socialcristiano no garantizó priorizar el 8%. No obstante, aseguró que “en la medida de lo posible” iría revirtiendo los recortes que ha hecho este gobierno.

Hidalgo comentó que no comparte el diagnóstico de que con llegar al 8% del PIB se tenga un sistema educativo eficiente y de calidad.

“Mi enfoque no es aumentar ese gasto, porque sí. Si va a aumentar es porque va condicionado a que va a existir una métrica de calidad”, aseveró.

José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

José Aguilar Berrocal, Partido Avanza

Con respecto al 8% del PIB para Educación, Aguilar comentó que el dato dimensiónarse en términos absoluto.

“El 8% si una economía es $100, es diferente al 8% si el tamaño la economía son $200”, comentó.

El candidato comentó que el porcentaje asignado dependería de cuál es la situación macroeconómica que se tenga en el momento.

Aguilar reiteró que hay que hacer frente a la crisis de inseguridad y que esa es la prioridad número uno y que educación sería la segunda.

“Vamos a tratar de ser más eficientes con alianzas público-privadas usando intensivamente la tecnología y tratando de usar recursos que se han desaprovechado”, agregó.

Escenario ideal según el Estado de la Educación

El X Informe del Estado de la Educación (EE) estima que si se destinara un 8,5% del PIB a educación, en un año podrían atenderse 11 áreas prioritarias que mejorarían el rezago educativo, esto según un proceso de costeo realizado por diferentes especialistas para el EE.

Entre las áreas prioritarias están: currículo completo en todos los centros educativos, atención de las órdenes sanitarias, capacitación docente, contratación de profesores de informática, entre otros.