Por cuarta semana consecutiva, el tipo de cambio en el Monex cierra por debajo de los ¢460

Precio del dólar en el Monex se mantiene por debajo de ¢460.

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) cerró, por cuarta semana consecutiva, por debajo de los ¢460.

El promedio ponderado del precio del dólar inició en ¢456,29 el pasado 4 de mayo. En las siguientes sesiones, el valor aumentó hasta alcanzar los ¢458,82 el miércoles.

Un día después, el tipo de cambio retrocedió a ¢457,63. Este viernes 8 de mayo no se realizó sesión de negociación debido al asueto decretado por el Gobierno de Costa Rica para el sector público, con motivo del Traspaso de Poderes.

En la presentación del Informe de Política Monetaria (IPM) de abril pasado, Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), reiteró que el tipo de cambio responde a las fuerzas del mercado.

“Las fuerzas del mercado llevan y han llevado a una apreciación del colón”, comentó Madrigal.

Además, al abordar el riesgo cambiario de deudores expuestos al precio del dólar, el jerarca del Central dijo que, a pesar de la reducción observada en los últimos años, la tendencia a la baja en el valor de la moneda extranjera podría revertirse “en cualquier momento”.

Según proyecciones del Grupo Financiero Mercado de Valores, el tipo de cambio rondará entre ¢480 y ¢490 para lo que resta de 2026, con un sesgo a la baja.

“Esto se debe a las condiciones de mayor oferta observadas durante el primer trimestre, así como a factores estacionales que inciden en la demanda de divisas, como el aumento en la factura petrolera”, indicó el grupo financiero.

Resumen de la negociación semanal

Durante la semana, se negociaron $153,57 millones en el Monex.

Entre el 4 y 7 de mayo, el Banco Central no compró dólares bajo la “sombrilla” de operaciones de estabilización, las cuales son realizadas por el ente emisor para reducir presiones excesivas sobre el tipo de cambio.

En las sesiones de esta semana el ente emisor tampoco adquirió divisas bajo el título de “operaciones propias”, es decir, aquellas destinadas a fortalecer sus reservas monetarias internacionales.

No obstante, para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB), el Banco Central compró $79,3 millones.