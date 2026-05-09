Economía

Por cuarta semana consecutiva, el tipo de cambio en el Monex cierra por debajo de los ¢460

El tipo de cambio responde a las fuerzas del mercado, reiteró el presidente del Banco Central a finales de abril pasado

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Por Mónica Cerdas Gómez
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Precio del dólar en el Monex se mantiene por debajo de ¢460. (Shutterstock/Shutterstock)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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