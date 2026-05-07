Población fuera de la fuerza de trabajo crece en 117.848 personas: la mayoría son mujeres

El incremento de la población fuera de la fuerza de trabajo estuvo influido por las personas que no están disponibles para trabajar, así como por el aumento en las mujeres.

La población fuera de la fuerza de trabajo en Costa Rica creció en 117.848 personas durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior, según la más reciente Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), publicada este 7 de mayo.

Este indicador presentó un incremento estadísticamente significativo a nivel nacional con respecto al mismo trimestre de 2025, al pasar de 1.849.294 personas a 1.967.142 en 2026.

El INEC define a la población fuera de la fuerza de trabajo como aquellas personas de 15 años o más que no estuvieron ocupadas en la semana de referencia de la encuesta y que, durante las cuatro semanas anteriores a la entrevista, no realizaron una búsqueda de empleo.

Del total de individuos que integran la población fuera del mercado laboral, 1.917.668 no estaban disponibles para trabajar, lo que representó un aumento de 146.267 personas en relación con el mismo lapso del año previo.

En el caso particular de esta población, el 30,5% indicó no estar disponible por obligaciones familiares (por ejemplo, atender la casa, niños u otras personas); el 25,9%, por limitaciones asociadas con la edad (vejez o jubilación); el 20,1%, por razones personales (estudio, viaje programado u otro); el 12,2%, por enfermedad o discapacidad; y el 11,4% señaló que no deseaba trabajar o que podría hacerlo en otro momento.

Tanto el grupo de personas disponibles con limitaciones como los desalentados registraron una reducción estadísticamente significativa de 23.192 y 5.227 individuos, respectivamente, a diferencia de quienes indicaron no estar dispuestos a trabajar.

La población fuera del mercado laboral creció principalmente por el incremento en mujeres. El aumento en este grupo fue estadísticamente significativo en el trimestre en cuestión, al sumar 78.761 personas, al pasar de 1.171.560 en 2025 a 1.250.321 en 2026.

Población con empleo

En relación con la población ocupada, esta fue de 2.155.040 personas entre enero y marzo de este año. Este resultado implicó una reducción de 56.376 trabajadores con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando la cifra fue de 2.211.416 individuos.

No obstante, la caída no fue estadísticamente significativa a nivel nacional, informó el INEC. La dinámica fue distinta si se analiza por sexo, ya que en las mujeres hubo una reducción representativa.

El empleo femenino en el país registró una reducción, con 45.229 mujeres menos empleadas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, la ocupación masculina se redujo en 11.147 personas, sin que esto sea significativo estadísticamente.

La población ocupada en este periodo estuvo compuesta por 1.336.108 hombres y 818.932 mujeres. Esto incluye a los individuos que participaron en la producción de bienes y servicios económicos y trabajaron al menos una hora durante la semana de referencia de la encuesta.

Ocupación y participación

La tasa de ocupación fue del 50,3% en este periodo, reduciéndose significativamente en 1,9 puntos porcentuales (p. p.) en comparación con el primer trimestre de 2025, de acuerdo con el INEC.

Mientras tanto, la tasa neta de participación, que mide el porcentaje de personas de 15 años o más dentro de la fuerza laboral, se ubicó en 54,1%, con una disminución estadísticamente significativa de 2,3 p. p. en relación a un año atrás.

La participación laboral de las mujeres fue del 41,6%, reduciéndose significativamente en 3 p. p. en comparación con el mismo periodo de 2025. Mientras, en los hombres se situó en 66,6%, sin cambios representativos.

La población en la fuerza laboral, compuesta por personas empleadas y desempleadas de 15 años o más, pasó de 2.389.896 en el primer trimestre de 2025 a 2.319.281 individuos en el mismo periodo de 2026.

Desempleo e informalidad

La tasa de desempleo nacional fue del 7,1% en el trimestre, sin cambios significativos en comparación al mismo periodo del 2025. INEC contabilizó 164.241 personas sin trabajo, frente a las 178.480 del mismo trimestre en 2025.

El empleo informal abarcó al 38,2% de las personas ocupadas en este trimestre. En total, cerca de 824.000 personas trabajaban bajo esta condición, de las cuales 540.000 eran hombres y 284.000, mujeres.