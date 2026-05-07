Economía

Población fuera de la fuerza de trabajo crece en 117.848 personas: la mayoría son mujeres

Un total de 1.967.142 personas estaban fuera de la fuerza de trabajo al primer trimestre de 2026

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Por Luis Enrique Brenes
Gentío en avenida cuatro, sábado por la tarde
El incremento de la población fuera de la fuerza de trabajo estuvo influido por las personas que no están disponibles para trabajar, así como por el aumento en las mujeres. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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