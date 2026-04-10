Economía

¿Cuántas personas tienen empleo en Costa Rica? INEC revela datos a febrero de 2026

El INEC publicó los resultados de la Encuesta Continua de Empleo del trimestre móvil finalizado en febrero

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Por Óscar Rodríguez
Diversos sectores productivos; empleo en Costa Rica, sector servicios, sector agro, dispositivos médicos, zonas francas
Costa Rica finalizó en febrero pasado con 2.160.915 personas con empleo, 53.000 menos respecto al mismo periodo del 2025. Sin embargo, el INEC consideró que la baja no fue estadísticamente significativa. (La Nación)







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Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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