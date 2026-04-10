¿Cuántas personas tienen empleo en Costa Rica? INEC revela datos a febrero de 2026

Costa Rica finalizó en febrero pasado con 2.160.915 personas con empleo, 53.000 menos respecto al mismo periodo del 2025. Sin embargo, el INEC consideró que la baja no fue estadísticamente significativa.

La población ocupada en Costa Rica fue de 2.160.915 personas para el trimestre móvil finalizado en febrero de 2026, de acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), publicada este 10 de abril.

Este resultado implicó una reducción de 53.492 trabajadores ocupados con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando la cifra fue de 2.214.407 individuos. Sin embargo, la caída no fue estadísticamente significativa, informó el INEC.

El estudio muestra que el empleo femenino fue el más golpeado por la baja, aunque tampoco fueron estadísticamente significativas. A febrero anterior, un total de 825.358 mujeres tenían trabajo, lo que significó, 39.353 menos, respecto a las 864.711 del mismo periodo del 2025.

Por su parte, la ocupación masculina se redujo en 14.139 personas en el trimestre móvil que incluye los meses de diciembre, enero y febrero el cual cerró en 1.335.557.

La población ocupada en el país incluye a quienes participaron en la producción de bienes y servicios económicos y trabajaron al menos una hora durante la semana de referencia de la encuesta.

De las 2.160.915 personas ocupadas durante el trimestre, 1.600.000 son personas asalariadas, lo cual representó el 74,2%.

A su vez, el INEC identificó 545.000 trabajadores independientes (25,2% de la población ocupada), que incluye a las personas con empleo por cuenta propia y empleadoras; y 14.000 laboraban como auxiliares no remunerados.

En cuanto a las actividades económicas, 351.000 personas trabajaban en el comercio y reparación, lo que equivale al 15,8% del total. Les siguieron la industria manufacturera, con 225.000 y los sectores de enseñanza y salud, con 255.000 empleados.

El INEC estimó que, en el trimestre analizado, unos 138.000 asalariados realizaron sus labores bajo la modalidad de teletrabajo, lo que representa el 8,6% de los empleados en esa categoría. De ellos, 71.000 eran hombres y 67.000, mujeres, según el informe.

La tasa de ocupación fue del 50,4% en el periodo en cuestión. Este indicador presentó una reducción estadísticamente significativa de 1,9 puntos porcentuales (p.p.).

Mientras, la tasa neta de participación, que mide el porcentaje de personas de 15 años o más dentro de la fuerza laboral, se ubicó en 54%, e implicó una disminución estadísticamente significativa de 2,4 puntos con relación a un año atrás.

Adicionalmente, la tasa de desempleo nacional fue del 6,7% en el trimestre móvil finalizado en febrero, sin cambios significativos en comparación con el mismo periodo del 2025. El INEC contabilizó 154.185 personas sin trabajo, frente a las 177.277 del mismo trimestre del año pasado.

Por último, el empleo informal abarcó al 38,2% de las personas ocupadas en este trimestre, es decir 2,8 p.p., menos respecto a 41% en el mismo periodo del año pasado.