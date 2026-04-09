Mujeres impulsan el 82% del emprendimiento en Costa Rica y lideran avance hacia la formalización

Informe del MEIC evidencia liderazgo femenino, crecimiento del emprendimiento y alto interés en formalización en Costa Rica.

El emprendimiento en Costa Rica mantiene una tendencia de crecimiento y transformación. Un estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) evidenció un alto interés en la formalización y una fuerte participación de mujeres en esta actividad, según datos divulgados este 9 de abril de 2026 en San José.

La investigación, elaborada por la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Digepyme), analizó 451 respuestas de personas emprendedoras registradas en el Sistema de Información Empresarial Costarricense. El estudio alcanzó un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.

Uno de los hallazgos principales es el liderazgo femenino en el emprendimiento. Las mujeres representaron el 82% de las personas encuestadas, mientras que el 76% se ubicó entre los 35 y 65 años, lo que refleja una alta participación en edad productiva.

En cuanto a la distribución territorial, el estudio identificó una concentración en la Región Central, donde se ubica el 54% de los emprendimientos. Le siguen las regiones Chorotega y Pacífico Central con 11% cada una, mientras la Brunca registra la menor participación con 6%.

Por sectores, la mayoría de iniciativas se concentra en la actividad industrial, que agrupa el 47% de los emprendimientos. Le siguen servicios con 35% y comercio con 14%. Entre las principales actividades destacan alimentos y bebidas, textil, artesanía, servicios profesionales y turismo.

El informe también muestra una base educativa relevante. Un 51% de las personas emprendedoras cuenta con estudios universitarios, completos o incompletos, mientras que el 32% posee educación secundaria.

En términos de operación, el 86% de los negocios se mantiene activo y genera ingresos. En conjunto, aportan cerca de 898 empleos, con un promedio de 1,9 puestos por emprendimiento. Además, el 69% reporta ingresos mensuales de hasta ¢1.000.000.

El estudio señala un alto interés en formalizar negocios. Un 80% afirmó conocer los pasos para formalizarse, mientras que el 86% manifestó disposición para hacerlo con apoyo institucional.

No obstante, persisten barreras. Entre ellas destacan la necesidad de comprender mejor el proceso, contar con recursos económicos y acceder a capacitación en áreas como mercadeo, ventas, finanzas y administración.

Necesidades para poder formalizar el emprendimiento (MEIC /MEIC)

En materia de cumplimiento, el informe evidenció avances parciales. Un 68% de los emprendimientos está inscrito ante el Ministerio de Hacienda, un 38% ante la Caja Costarricense de Seguro Social y un 35% cuenta con póliza de riesgos del trabajo.

El MEIC indicó que estos resultados permiten orientar las políticas públicas hacia el fortalecimiento del ecosistema emprendedor, con énfasis en formalización, acceso a recursos y desarrollo de capacidades.