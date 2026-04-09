Economía

Mujeres impulsan el 82% del emprendimiento en Costa Rica y lideran avance hacia la formalización

El emprendimiento en Costa Rica muestra cambios clave: mujeres lideran la actividad, la mayoría de negocios sigue activa y crece la intención de formalizarse

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Informe del MEIC evidencia liderazgo femenino, crecimiento del emprendimiento y alto interés en formalización en Costa Rica.
Informe del MEIC evidencia liderazgo femenino, crecimiento del emprendimiento y alto interés en formalización en Costa Rica. (Canva stock /Wattanaracha / Natee Meepian's Images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMEICemprendimientomercado laboral
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.