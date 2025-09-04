Economía

Empleo en Costa Rica: ¿Cómo le fue a la población con trabajo en el trimestre que finalizó en julio?

Descubra los últimos datos sobre el empleo en Costa Rica. El INEC revela cifras clave de la población ocupada, el desempleo y el trabajo informal en el trimestre que finalizó en julio.

Por Luis Enrique Brenes

La población ocupada en Costa Rica se ubicó en 2.141.463 personas en el trimestre móvil que finalizó en julio, de acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), publicada este 4 de setiembre.








Población ocupadaECEEmpleoINEC
