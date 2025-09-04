Empleo en Costa Rica: ¿Cómo le fue a la población con trabajo en el trimestre que finalizó en julio?

La población ocupada en Costa Rica se ubicó en 2.141.463 personas en el trimestre móvil que finalizó en julio, de acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), publicada este 4 de setiembre.

El resultado implicó una reducción de 53.170 trabajadores ocupados respecto al mismo periodo de 2024, cuando la cifra fue de 2.194.633. El INEC indicó que esta caída no fue estadísticamente significativa.

Por sexo, el empleo femenino en el país registró una disminución, con 40.620 mujeres menos empleadas en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunque esta variación no fue significativa.

Mientras, la ocupación masculina se redujo en 12.550 personas, una disminución que no resultó estadísticamente significativa. La población ocupada en el trimestre móvil estuvo compuesta por 1.325.376 hombres y 816.087 mujeres.

La población ocupada en el país incluye a quienes participaron en la producción de bienes y servicios económicos y trabajaron al menos una hora durante la semana de referencia de la encuesta.

De las 2.141.463 personas ocupadas, cerca de 1.600.000 eran asalariadas, lo que representó el 74,8% del total. Además, 526.000 trabajadores eran independientes y 13.000 laboraban como auxiliares no remunerados.

En cuanto a las actividades económicas, 361.000 personas trabajaban en comercio y reparación, lo que equivale al 16,8% del total. Les siguieron la industria manufacturera, con 241.000, y los sectores de enseñanza y salud, con 240.000 empleados.

El INEC estimó que, en el trimestre analizado, unos 136.000 asalariados realizaron sus labores bajo la modalidad de teletrabajo, lo que representa el 8,5% de los empleados en esa categoría. De ellos, 68.000 eran hombres y 68.000, mujeres, según el informe.

La tasa de ocupación fue del 50,3% en el periodo en cuestión. Mientras, la tasa neta de participación, que mide el porcentaje de personas de 15 años o más dentro de la fuerza laboral, se ubicó en 53,9%, según el INEC.

La participación laboral de los hombres fue del 66,2%, mientras que en las mujeres se situó en 41,6%. Este indicador presentó una reducción estadísticamente significativa de 2,7 puntos porcentuales (p. p.) a nivel nacional, 2,4 p.p. para los hombres y 3,1 p.p. para las mujeres con respecto al mismo trimestre del año anterior.

La población en la fuerza laboral, que está compuesta por las personas empleadas y las desempleadas de 15 años o más, pasó de 2.380.992 para el trimestre móvil finalizado en julio de 2024 a 2.294.857 individuos en el mismo periodo de 2025. El indicador presentó una reducción estadísticamente significativa.

La tasa de desempleo nacional fue del 6,7% en el trimestre, presentando una reducción estadísticamente significativa de 1,1 p. p. respecto al mismo periodo del año anterior. En este lapso, el INEC contabilizó 153.394 personas sin trabajo, frente a las 186.359 del mismo trimestre móvil en 2024.

El empleo informal abarcó al 36,9% de las personas ocupadas, reduciéndose en 2,7 p. p. a nivel nacional respecto al mismo periodo del año anterior. En total, cerca de 791.000 personas trabajaban en esta condición, de las cuales 527.000 eran hombres y 264.000, mujeres.