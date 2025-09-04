Más de 350 vacantes: Almacenes El Rey anuncia ferias de empleo en varias provincias

Almacenes El Rey lanza ferias de empleo con más de 350 plazas disponibles en varias provincias del país.

La cadena costarricense Almacenes El Rey abrió más de 350 vacantes laborales en todo el país. Las plazas están disponibles para los puestos de cajeros dependientes.

La compañía, con 28 años en el mercado y 18 tiendas a nivel nacional, lanzó esta iniciativa para reforzar su equipo en las siete provincias.

¿Dónde y cuándo serán las ferias?

Las personas interesadas pueden presentar su currículo, ya sea impreso o digital, en las siguientes fechas y lugares:

Lunes 8 de setiembre:

Municipalidad de Cartago: de 9 a. m. a 3 p. m.

de 9 a. m. a 3 p. m. Almacén El Rey Escazú: de 9 a. m. a 6 p. m.

de 9 a. m. a 6 p. m. Municipalidad de Alajuela (Casa de la Cultura): de 9 a. m. a 4 p. m.

Jueves 11 de setiembre:

Centro de Distribución (CEDI), El Coyol de Alajuela: de 9 a. m. a 4 p. m. Quienes asistan recibirán un recorrido por las instalaciones y realizarán su entrevista el mismo día.

Lunes 22 de setiembre:

Municipalidad de Heredia (Centro Cultural Omar Dengo): de 9 a. m. a 4 p. m.

También es posible postular de forma virtual mediante el sitio oficial de la empresa: reclutamiento.almaceneselrey.com, buscando la campaña activa “Cajeros Dependientes 2025”.

