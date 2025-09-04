Economía

Más de 350 vacantes: Almacenes El Rey anuncia ferias de empleo en varias provincias

La postulación se puede hacer presencial o en línea

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Empresas La Lima de Cartago
Almacenes El Rey lanza ferias de empleo con más de 350 plazas disponibles en varias provincias del país. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGEmpleoVacantesAlmacenes El Rey
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.