Feria de empleo en la Municipalidad de Santa Ana: estos son los requisitos y puestos disponibles

La feria de empleo de Santa Ana ofrecerá más de 200 plazas laborales para personas con o sin discapacidad.

La Municipalidad de Santa Ana realizará la primera feria de empleo inclusiva y vocacional el miércoles 3 de setiembre, con la participación de más de 15 empresas y cinco instituciones educativas.

El evento se desarrollará en la Escuela Municipal de Artes Integradas de Santa Ana, entre las 9 a. m. y la 1 p. m., con entrada gratuita para todo el público.

El objetivo es facilitar la intermediación laboral entre personas desempleadas o en busca de mejores oportunidades y empresas locales o multinacionales que operan en el país, según informó el gobierno local.

Entre las empresas participantes destacan:

Universidad Panamericana (UPA)

El Lagar

Speak Up

Thermosolutions S.A

PriceSmart de Costa Rica

Dark Kitchens

Montañas de Cariblanco

Dominos Pizza

Rostipollos

The Hospitality Center

NUTI Nutrición Interactiva

Pequeño Mundo

WALMART México y Centroamérica

Academia Líder CR

MÜNKEL

Helados Sarita

Federación de Rugby de Costa Rica

Universidad Estatal a Distancia UNED,

Kontac Digital Solutions S.A

Im learning

Feria de empleo (Cortesía/Cortesía)

Plazas disponibles y requisitos

Más de 200 puestos estarán disponibles, distribuidos en áreas como operarios, técnicos, servicio al cliente, contabilidad y ventas.

La feria está abierta a personas con o sin discapacidad.

Las personas interesadas deben llevar su currículo impreso y en formato digital, así como información sobre su perfil profesional y situación laboral actual.

La Municipalidad de Santa Ana invitó a más compañías a sumarse de forma permanente a la plataforma brete.cr, creada en alianza con la Agencia Nacional de Empleo (ANE), para continuar generando vínculos laborales a nivel local.

Para más información, se puede contactar a:

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.