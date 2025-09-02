Feria de empleo en la Municipalidad de Santa Ana: estos son los requisitos y puestos disponibles

La Municipalidad de Santa Ana realizará la primera feria de empleo inclusiva y vocacional el miércoles 3 de setiembre, con la participación de más de 15 empresas y cinco instituciones educativas.
El evento se desarrollará en la Escuela Municipal de Artes Integradas de Santa Ana, entre las 9 a. m. y la 1 p. m., con entrada gratuita para todo el público.
El objetivo es facilitar la intermediación laboral entre personas desempleadas o en busca de mejores oportunidades y empresas locales o multinacionales que operan en el país, según informó el gobierno local.
Entre las empresas participantes destacan:
- Universidad Panamericana (UPA)
- El Lagar
- Speak Up
- Thermosolutions S.A
- PriceSmart de Costa Rica
- Dark Kitchens
- Montañas de Cariblanco
- Dominos Pizza
- Rostipollos
- The Hospitality Center
- NUTI Nutrición Interactiva
- Pequeño Mundo
- WALMART México y Centroamérica
- Academia Líder CR
- MÜNKEL
- Helados Sarita
- Federación de Rugby de Costa Rica
- Universidad Estatal a Distancia UNED,
- Kontac Digital Solutions S.A
- Im learning
Plazas disponibles y requisitos
Más de 200 puestos estarán disponibles, distribuidos en áreas como operarios, técnicos, servicio al cliente, contabilidad y ventas.
La feria está abierta a personas con o sin discapacidad.
Las personas interesadas deben llevar su currículo impreso y en formato digital, así como información sobre su perfil profesional y situación laboral actual.
La Municipalidad de Santa Ana invitó a más compañías a sumarse de forma permanente a la plataforma brete.cr, creada en alianza con la Agencia Nacional de Empleo (ANE), para continuar generando vínculos laborales a nivel local.
Para más información, se puede contactar a:
- Teléfono: 2582-7321
- WhatsApp (solo mensajes): 8947-5460
- Correo: mayra.prat@santaana.go.cr
