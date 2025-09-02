Economía

Feria de empleo en la Municipalidad de Santa Ana: estos son los requisitos y puestos disponibles

Santa Ana reunirá más de 15 empresas y centros educativos para ofrecer vacantes y cursos gratuitos el 3 de setiembre

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
feria de empleo
La feria de empleo de Santa Ana ofrecerá más de 200 plazas laborales para personas con o sin discapacidad. (cortesía )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEmpleoPlazasVacantesMunicipalidad Santa Ana
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.