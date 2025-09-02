UNA abre vacantes con sueldos de hasta ¢1.300.000: vea requisitos y cómo postularse

La Universidad Nacional (UNA) abrió una nueva convocatoria para contratar personal en diferentes áreas y sedes del país.
Las oportunidades laborales abarcan funciones administrativas, técnicas y operativas, con salarios global que llegan hasta los ¢1.301.805 mensuales, según el cargo.
A continuación, se detallan los puestos disponibles, sus requisitos y la sede correspondiente:
1. Relacionista público
- Sede: Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez y Sede Interuniversitaria Alajuela
- Requisitos: Licenciatura universitaria, incorporación activa al colegio profesional
- Experiencia: Mínimo dos años en comunicaciones, protocolo, redes sociales, pauta digital y redacción de materiales
- Salario global: ¢1.301.805 (jornada completa)
2. Trabajador(a) social
- Sede: Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez y Sede Interuniversitaria Alajuela
- Requisitos: Licenciatura universitaria, incorporado al Colegio de Trabajadores Sociales
- Experiencia: Mínimo dos años en estudios sociales, intervención psicosocial y gestión de becas
- Salario global: ¢1.132.005 (jornada completa)
3. Técnico(a) en aire acondicionado
- Sede: Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez y Sede Interuniversitaria Alajuela
- Requisitos: Bachillerato en educación media, técnico INA con 2.840 horas en refrigeración y aire acondicionado
- Experiencia: Un año en mantenimiento e instalación de sistemas de climatización
- Salario global: ¢646.985 (jornada completa)
4. Soporte técnico y/o redes
- Sede: Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez y Sede Interuniversitaria Alajuela
- Requisitos: Bachillerato en educación media y diplomado universitario o equivalente
- Experiencia: Un año en mantenimiento de hardware, redes, cableado e instalación de equipos
- Salario global: ¢679.330 (jornada completa)
5. Asistente académico en ciencias físicas
- Sede: Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez y Sede Interuniversitaria Alajuela
- Requisitos: Diplomado universitario o equivalente
- Experiencia: Un año en laboratorios, diseño de materiales didácticos y apoyo en proyectos tecnológicos
- Salario global: ¢679.330 (jornada completa)
6. Contador(a)
- Sede: Campus Pérez Zeledón y/o Campus Coto (Sede Regional Brunca)
- Requisitos: Técnico medio o al menos 32 créditos en contabilidad
- Experiencia: Un año en ciclo contable, activos y servicio al cliente
- Salario global: ¢646.985 (jornada completa)
7. Carpintero, albañil o pintor(a)
- Sede: Campus Sarapiquí
- Requisitos: Tercer año de secundaria, capacitación en mantenimiento y obras
- Experiencia: Un año en construcción, remodelación y lectura de planos
- Salario global: ¢616.175 (jornada completa) Técnico Auxiliar / Técnico Asistencial y ¢646.985 (jornada completa) Técnico General
8. Oficial de seguridad
- Sede: Estación de Biología Marina en Puntarenas
- Requisitos: Bachillerato en educación media, licencia A2 y permiso de portación de armas
- Experiencia: Seis meses en vigilancia, monitoreo y custodia
- Salario global: ¢669.755 (jornada completa)
9. Operario(a) agrícola
- Sede: Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez y Sede Interuniversitaria Alajuela
- Requisitos: Primaria completa, licencia B1
- Experiencia: Seis meses en jardinería, agroquímicos y maquinaria como motosierras
- Salario global: ¢480.950 (jornada completa)
10. Conserje
- Sede: Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez y Sede Interuniversitaria Alajuela
- Requisitos: Tercer año de secundaria, cursos en limpieza, salud laboral y comunicación
- Experiencia: Seis meses en limpieza y orden de instalaciones
Cómo postularse:
Las personas interesadas deben ingresar al sitio web www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/5681, descargar el formulario “Oferta de Servicios Concursos Externos - SEDE ESPECÍFICA”, completarlo y enviarlo al correo unarecluta@una.cr, indicando en el asunto el número de concurso y el nombre del puesto.
Fecha inicio de proceso: Lunes 1 de setiembre de 2025.
Fecha límite: Viernes 5 de setiembre de 2025 (hora máxima para recepción ofertas de servicio 5 p.m.).
