UNA abre vacantes con sueldos de hasta ¢1.300.000: vea requisitos y cómo postularse

La UNA abrió concursos para contratar en diversas áreas con salarios competitivos en distintas sedes.

La Universidad Nacional (UNA) abrió una nueva convocatoria para contratar personal en diferentes áreas y sedes del país.

Las oportunidades laborales abarcan funciones administrativas, técnicas y operativas, con salarios global que llegan hasta los ¢1.301.805 mensuales, según el cargo.

LEA MÁS: MAG anuncia feria de empleo con más de 120 plazas disponibles: conozca los requisitos

A continuación, se detallan los puestos disponibles, sus requisitos y la sede correspondiente:

1. Relacionista público

Sede: Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez y Sede Interuniversitaria Alajuela

Requisitos: Licenciatura universitaria, incorporación activa al colegio profesional

Experiencia: Mínimo dos años en comunicaciones, protocolo, redes sociales, pauta digital y redacción de materiales

Salario global: ¢1.301.805 (jornada completa)

2. Trabajador(a) social

Sede: Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez y Sede Interuniversitaria Alajuela

Requisitos: Licenciatura universitaria, incorporado al Colegio de Trabajadores Sociales

Experiencia: Mínimo dos años en estudios sociales, intervención psicosocial y gestión de becas

Salario global: ¢1.132.005 (jornada completa)

3. Técnico(a) en aire acondicionado

Sede: Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez y Sede Interuniversitaria Alajuela

Requisitos: Bachillerato en educación media, técnico INA con 2.840 horas en refrigeración y aire acondicionado

Experiencia: Un año en mantenimiento e instalación de sistemas de climatización

Salario global: ¢646.985 (jornada completa)

4. Soporte técnico y/o redes

Sede: Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez y Sede Interuniversitaria Alajuela

Requisitos: Bachillerato en educación media y diplomado universitario o equivalente

Experiencia: Un año en mantenimiento de hardware, redes, cableado e instalación de equipos

Salario global: ¢679.330 (jornada completa)

5. Asistente académico en ciencias físicas

Sede: Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez y Sede Interuniversitaria Alajuela

Requisitos: Diplomado universitario o equivalente

Experiencia: Un año en laboratorios, diseño de materiales didácticos y apoyo en proyectos tecnológicos

Salario global: ¢679.330 (jornada completa)

6. Contador(a)

Sede: Campus Pérez Zeledón y/o Campus Coto (Sede Regional Brunca)

Requisitos: Técnico medio o al menos 32 créditos en contabilidad

Experiencia: Un año en ciclo contable, activos y servicio al cliente

Salario global: ¢646.985 (jornada completa)

7. Carpintero, albañil o pintor(a)

Sede: Campus Sarapiquí

Requisitos: Tercer año de secundaria, capacitación en mantenimiento y obras

Experiencia: Un año en construcción, remodelación y lectura de planos

Salario global: ¢616.175 (jornada completa) Técnico Auxiliar / Técnico Asistencial y ¢646.985 (jornada completa) Técnico General

8. Oficial de seguridad

Sede: Estación de Biología Marina en Puntarenas

Requisitos: Bachillerato en educación media, licencia A2 y permiso de portación de armas

Experiencia: Seis meses en vigilancia, monitoreo y custodia

Salario global: ¢669.755 (jornada completa)

9. Operario(a) agrícola

Sede: Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez y Sede Interuniversitaria Alajuela

Requisitos: Primaria completa, licencia B1

Experiencia: Seis meses en jardinería, agroquímicos y maquinaria como motosierras

Salario global: ¢480.950 (jornada completa)

10. Conserje

Sede: Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez y Sede Interuniversitaria Alajuela

Requisitos: Tercer año de secundaria, cursos en limpieza, salud laboral y comunicación

Experiencia: Seis meses en limpieza y orden de instalaciones

Cómo postularse:

Las personas interesadas deben ingresar al sitio web www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/5681, descargar el formulario “Oferta de Servicios Concursos Externos - SEDE ESPECÍFICA”, completarlo y enviarlo al correo unarecluta@una.cr, indicando en el asunto el número de concurso y el nombre del puesto.

Fecha inicio de proceso: Lunes 1 de setiembre de 2025.

Fecha límite: Viernes 5 de setiembre de 2025 (hora máxima para recepción ofertas de servicio 5 p.m.).

LEA MÁS: Estas vacantes en el BCR ofrecen hasta ¢1,5 millones al mes: revise los requisitos

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.