BCR ofrece empleos de hasta ¢1.5 millones: conozca los requisitos y el proceso para aplicar

Banco de Costa Rica anuncia empleos en distintas áreas con sueldos de hasta ¢1.500.000. Revise los requisitos para aplicar.

El Banco de Costa Rica (BCR) anunció nuevas vacantes laborales en distintas regiones del país.

Las oportunidades están dirigidas a personas con formación en educación media, ingeniería, arquitectura, tecnología e informática. Los salarios mensuales oscilan entre ¢450.000 y ¢1.500.000, según el puesto.

Cajero bancario

El Banco de Costa Rica (BCR) abrió plazas para cajeros bancarios en Palmar Norte, Santa Rosa de Pocosol, Heredia, Pavas y Escazú. El puesto requiere bachillerato en educación media y ofrece un salario mensual entre ¢450.000 y ¢550.000.

El personal deberá atender, ofrecer y promover productos y servicios bancarios. La experiencia en banca, finanzas, administración o formación como técnico medio es valorada.

Gestor de fideicomisos de obra pública

El BCR busca un gestor de ingeniería o arquitectura para encargarse de proyectos bajo fideicomisos de obra pública.

El puesto exige una licenciatura universitaria o bachiller universitario con maestría, e incorporación al colegio profesional respectivo.

El aspirante debe demostrar al menos dos años en cargos profesionales o tres años en roles técnicos, además de haber gestionado 15.000 m² en proyectos de diseño o construcción, incluyendo una obra de al menos 5.000 m².

Entre los conocimientos técnicos requeridos se incluyen: AutoCAD, Project, administración de proyectos, reglamento de construcción, contratación administrativa y más. El salario oscila entre ¢1.000.000 y ¢1.500.000.

Ingeniero senior TI (rol líder técnico)

El cargo de ingeniero senior TI - líder técnico está dirigido a personas con licenciatura en informática o bachiller universitario con maestría o certificaciones en desarrollo de software, aplicaciones móviles o integraciones.

La experiencia mínima requerida es de dos años en puestos profesionales o tres en roles técnicos. El salario se encuentra entre ¢1.000.000 y ¢1.500.000.

Ingeniero senior DevOps

El puesto de ingeniero senior DevOps tiene un salario de ¢1.275.299,95 más pago por disponibilidad.

Se solicita licenciatura en ciencias de la informática o bachiller universitario con maestría o certificación en DevOps.

Entre los conocimientos requeridos están: infraestructura en la nube, SQL Server, Oracle, integraciones, ServiceNow, y pruebas de soluciones tecnológicas.

Ingeniero senior TI (rol arquitecto de solución)

Esta vacante está dirigida a profesionales en informática o computación, con licenciatura universitaria o bachiller con maestría o certificación en arquitectura de soluciones.

Se requiere experiencia en bases de datos, diseño de interfaces, integración en la nube y servicios de negocio. El salario es de ¢1.275.299,95 más pago por disponibilidad.

Administrador de infraestructura tecnológica senior

El BCR requiere un administrador senior en infraestructura tecnológica especializado en bases de datos. Se pide formación en informática y certificación vigente de Oracle nivel OCP, SQL Server nivel expert o Cloudera CDP.

El salario base va de ¢1.000.000 a ¢1.500.000. Es indispensable experiencia en infraestructura tecnológica.

Ingeniero senior TI (estratega de pruebas)

Este puesto busca profesionales que lideren procesos de pruebas tecnológicas dentro de la Fábrica de Software del BCR. Se exige licenciatura o bachiller con maestría o certificaciones en QA o testing.

El salario varía entre ¢1.000.000 y ¢1.500.000, y se valoran competencias como análisis, comunicación eficaz, trabajo en equipo y mejora continua.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en aplicar a cualquiera de las posiciones pueden consultar los detalles completos mediante la plataforma digital empleo.com.

Nota: La información corresponde a los puestos disponibles al 28 de agosto. La oferta y disponibilidad pueden variar con el tiempo.

