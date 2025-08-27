¿La cédula digital tendrá costo? Aquí le contamos lo que debe saber

El TSE lanzará en setiembre la cédula digital, con trámite en línea, validación biométrica y respaldo legal.

A partir del 9 de setiembre, los costarricenses podrán gestionar un nuevo documento de identidad en formato digital, como parte de un proceso de modernización impulsado por el Tribunal Supremo de Elecciones.

El trámite tendrá un monto de ¢2.600, que deberá cubrirse por medio de tarjeta Visa o Mastercard, en el sitio web oficial del TSE.

La gestión será completamente en línea y estará disponible las 24 horas del día, todos los días del año, desde cualquier lugar del mundo.

El documento tendrá una vigencia de cuatro años y será válido para trámites oficiales dentro y fuera del país. Sin embargo, no se podrá utilizar en las elecciones del 1.º de febrero del 2026, donde únicamente se aceptará la cédula física tradicional.

Durante el proceso, los solicitantes deberán ingresar su número de cédula, completar un paso de verificación biométrica, facilitar un correo electrónico válido y activar el documento a través de la aplicación oficial IDC-Ciudadano, disponible en Play Storey App Store.

El TSE aclaró que las personas adultas mayores estarán exentas del pago, como parte de las políticas de accesibilidad. Además, la institución seguirá emitiendo la cédula física sin costo, salvo en los casos donde se sobrepase el límite de duplicados permitidos por año.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.