¿La cédula digital tendrá costo? Aquí le contamos lo que debe saber

La nueva cédula tendrá un monto definido por el TSE, aunque algunos grupos de personas no deberán pagarlo al hacer el trámite, tome nota de los detalles

Por Silvia Ureña Corrales
El TSE lanzará en setiembre la cédula digital, con trámite en línea, validación biométrica y respaldo legal.
El TSE lanzará en setiembre la cédula digital, con trámite en línea, validación biométrica y respaldo legal. (Archivo/TSE /Archivo/TSE)







