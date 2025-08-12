Este será el costo de la cédula y conozca quiénes estarán exentas de pago

La nueva cédula de identidad se podrá solicitar desde setiembre y no todas las personas deberán pagar por el trámite.

El próximo 9 de setiembre, los ciudadanos costarricenses podrán tramitar la cédula de identidad digital por ¢2.600, según informó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Este documento tendrá la misma validez legal que la cédula física y servirá para todos los trámites, salvo para votar en las elecciones nacionales del 1.º de febrero del 2026, en las que solo se aceptará el formato tradicional.

El nuevo formato se conoce como Identidad Digital Costarricense (IDC). Estará disponible a través del sitio www.tse.go.cr, las 24 horas del día. La gestión será completamente en línea.

El monto de ¢2.600 se pagará con tarjeta Visa o Mastercard, durante el proceso en el sitio web oficial del TSE. Sin embargo, las personas adultas mayores estarán exentas del pago, según indicó la institución.

Para solicitar el documento, las personas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una cédula física vigente

Contar con un dispositivo móvil compatible

No tener ningún documento pendiente de retiro

Una vez completada la solicitud y verificación biométrica, se debe descargar el aplicativo IDC-Ciudadano, disponible en Play Store y App Store, que activará la cédula digital. Esta se resguardará con un PIN de seguridad y mecanismos de reconocimiento facial o huella dactilar.

El documento digital ofrece ventajas como mayor portabilidad, uso de estándares internacionales de verificación, y protección avanzada contra falsificaciones. También facilitará la gestión de trámites tanto en el sector público como privado.

Aunque se lance la cédula digital, el TSE continuará ofreciendo la versión física de manera gratuita en su sede central y oficinas regionales, excepto cuando se exceda la cantidad de duplicados permitidos en un año.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.