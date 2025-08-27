Empresa tecnológica abre nuevo centro en Heredia y ampliará su operación con 300 plazas: así puede aplicar

Movate amplía operaciones en Heredia y creará 300 empleos antes de terminar 2025. El nuevo centro utilizará inteligencia artificial. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores

Movate, empresa especializada en servicios de tecnología digital y de la información, anunció la apertura de un nuevo centro de operaciones en el campus Ultrapark-LAG, en Heredia. Esta expansión permitirá crear 300 nuevos empleos especializados antes de finalizar 2025.

La empresa, con más de 1.500 colaboradores en el país, proyecta cerrar este año con 1.800 personas empleadas. En 2024, aumentó su planilla en un 40%.

El nuevo centro tendrá más de 8.000 m². Contará con oficinas modernas y laboratorios avanzados de capacitación.

Funcionará como un hub nearshore, es decir, como punto estratégico de servicios para empresas globales. Se ofrecerán soluciones enfocadas en aceleración de ingresos mediante inteligencia artificial, así como soporte multilingüe en inglés, español, portugués, francés y alemán.

Además, el centro innovará en áreas como ventas impulsadas por inteligencia artificial autónoma, analítica predictiva y optimización del viaje del cliente.

Sunil Mittal, CEO de Movate, indicó que Costa Rica ha sido un punto clave en su crecimiento durante más de una década. Según dijo, esta expansión permitirá escalar soluciones digitales, mejorar la personalización de los servicios y acelerar la adopción tecnológica de sus clientes internacionales.

Con esta expansión, Costa Rica se mantiene como una pieza clave en la estrategia de crecimiento global de Movate. La empresa destacó que el país ofrece estabilidad, una infraestructura moderna y talento humano calificado.

Las personas interesadas en aplicar a las nuevas posiciones pueden visitar: www.movate.com/careers-at-movate-costa-rica.

