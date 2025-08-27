Economía

Empresa tecnológica abre nuevo centro en Heredia y ampliará su operación con 300 plazas: así puede aplicar

La empresa tecnológica se expande en Ultrapark-LAG y fortalecerá servicios multilingües e impulsados por inteligencia artificial

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Feria de empleo
Movate amplía operaciones en Heredia y creará 300 empleos antes de terminar 2025. El nuevo centro utilizará inteligencia artificial. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEmpleoIAMultilingües
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.