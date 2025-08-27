Feria brinda más de 900 oportunidades de empleo en Desamparados

Este miércoles 27 y jueves 28 de agosto será la feria de empleo en Teatro Municipal La Villa, contiguo al edificio municipal en Desamparados.

La Municipalidad de Desamparados anunció este miércoles la realización de una feria de empleo que pondrá a disposición más de 900 plazas disponibles en una variedad de sectores.

La actividad se llevará a cabo entre este miércoles 27 y jueves 28 de agosto, de 9 a.m. a 3 p.m., en el Teatro Municipal La Villa, contiguo al edificio municipal en Desamparados.

Más de 25 empresas de diversos rubros como comercio, industria, construcción, servicios, seguridad, transporte y gastronomía participarán. Entre las compañías confirmadas se encuentran:

Pequeño Mundo

KFC

Istmo Center

El Lagar

Bimbo

Grupo Nítidos

Ekono

Davivienda

Spoon

Grupo Purdy

La feria contará con una oferta de puestos en áreas como servicio al cliente bilingüe, mercadeo, ventas, salud, misceláneos, mantenimiento y producción, entre muchos otros.

Entre las vacantes se incluyen roles para asistentes de pacientes, personal de enfermería, médicos, ayudantes de cocina, mecánicos, choferes, cajeros, y personal administrativo y gerencial.

Requisitos y Recursos Adicionales

Para participar, los interesados deben presentar su curriculum vitae actualizado, hoja de delincuencia, copia de títulos y cédula de identidad.

Los documentos requeridos pueden variar según la empresa, y los candidatos podrán entregar su CV en formato físico, o aplicar mediante códigos QR o correo electrónico.

Adicionalmente, la feria contará con puestos informativos y académicos que ofrecerán asesoría, becas y otros programas de interés para los asistentes.

La Municipalidad de Desamparados y las empresas invitan a la comunidad a aprovechar esta oportunidad para acceder a empleo formal y contribuir al desarrollo económico de la región19.