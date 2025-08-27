Feria brinda más de 900 oportunidades de empleo en Desamparados

La Municipalidad de Desamparados anunció este miércoles la realización de una feria de empleo que pondrá a disposición más de 900 plazas disponibles en una variedad de sectores.
La actividad se llevará a cabo entre este miércoles 27 y jueves 28 de agosto, de 9 a.m. a 3 p.m., en el Teatro Municipal La Villa, contiguo al edificio municipal en Desamparados.
Más de 25 empresas de diversos rubros como comercio, industria, construcción, servicios, seguridad, transporte y gastronomía participarán. Entre las compañías confirmadas se encuentran:
- Pequeño Mundo
- KFC
- Istmo Center
- El Lagar
- Bimbo
- Grupo Nítidos
- Ekono
- Davivienda
- Spoon
- Grupo Purdy
La feria contará con una oferta de puestos en áreas como servicio al cliente bilingüe, mercadeo, ventas, salud, misceláneos, mantenimiento y producción, entre muchos otros.
Entre las vacantes se incluyen roles para asistentes de pacientes, personal de enfermería, médicos, ayudantes de cocina, mecánicos, choferes, cajeros, y personal administrativo y gerencial.
Requisitos y Recursos Adicionales
Para participar, los interesados deben presentar su curriculum vitae actualizado, hoja de delincuencia, copia de títulos y cédula de identidad.
Los documentos requeridos pueden variar según la empresa, y los candidatos podrán entregar su CV en formato físico, o aplicar mediante códigos QR o correo electrónico.
Adicionalmente, la feria contará con puestos informativos y académicos que ofrecerán asesoría, becas y otros programas de interés para los asistentes.
La Municipalidad de Desamparados y las empresas invitan a la comunidad a aprovechar esta oportunidad para acceder a empleo formal y contribuir al desarrollo económico de la región.