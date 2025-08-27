El País

Estos serán los 5 cantones con más ‘personas viejas’ en Costa Rica en 2050

Un estudio del INEC revela que la edad mediana superará los 50 años en varios cantones

Por Silvia Ureña Corrales
20/09/2024/ trabajo sobre la soledad, reportaje de adultos mayores durante cursos varios en que ven en AGECO. Ellos ven en esos cursos una forma de no sentirse solos y no "enfermarse de soledad" / foto John Durán
INEC proyecta que para 2050, San José y Pérez Zeledón tendrán las poblaciones más envejecidas del país. foto John Durán (JOHN DURAN)







Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

