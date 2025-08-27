Estos serán los 5 cantones con más ‘personas viejas’ en Costa Rica en 2050

INEC proyecta que para 2050, San José y Pérez Zeledón tendrán las poblaciones más envejecidas del país. foto John Durán

Costa Rica experimentará un fuerte proceso de envejecimiento poblacional en los próximos 25 años. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la cantidad de personas mayores de 65 años se duplicará entre 2025 y 2050 en todas las provincias del país.

San José pasará de tener 216.000 adultos mayores en 2025 a 442.000 en 2050, mientras que en Alajuela el aumento será de 119.000 a 278.000 personas en ese mismo rango etario. Cartago también duplicará su cifra, pasando de 64.000 a 137.000 personas adultas mayores.

Los datos forman parte del estudio “Estimaciones y proyecciones subnacionales de población 2000-2050”, publicado por el INEC. Este documento muestra los cambios que transformarán el mapa demográfico del país.

Cantones con mayor edad mediana proyectada

Según las proyecciones del INEC, los cinco cantones con mayor edad mediana para 2050 serán:

Pérez Zeledón – 54,06 años Hojancha – 53,56 años San José – 53,52 años Nicoya – 52,94 años Turrialba – 52,82 años

Estos datos evidencian un envejecimiento acelerado, especialmente en cantones fuera del Gran Área Metropolitana.

Cambios en la estructura poblacional

El estudio también revela que la población infantil disminuirá significativamente en casi todo el país, excepto en el cantón de Sarapiquí, donde se proyecta un aumento en la cantidad de menores de 12 años entre 2025 y 2050.

Además, se anticipa un cambio en el orden de los cantones más poblados. En 2025, los tres más poblados son San José, Alajuela y Desamparados. Sin embargo, para 2050, Alajuela ocupará el primer lugar, seguido por San José y Desamparados.

