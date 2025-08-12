El País

Costa Rica obtiene el peor puesto en estudio latinoamericano sobre tiempo de acceso a terapias innovadoras

Estudio en 10 países de América Latina evaluó el tiempo de espera para que los medicamentos innovadores entren en la lista oficial de la CCSS

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez

Costa Rica obtuvo el peor puesto en un estudio, desarrollado en diez países de América Latina, sobre el tiempo de acceso a terapias innovadoras. En ningún otro de los países estudiados, se tarda tanto el trámite, lo que trae consecuencias negativas para la salud y la economía.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Espera por medicamentosCaja Costarricense de Seguro SocialJudicialización de la SaludFedefarmaFifarma
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.