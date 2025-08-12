El País

‘¿Qué hubiera pasado si el medicamento no se hubiera negado? ¡Mi papá estaría vivo hoy!’

Hombre ganó recurso de amparo para obtener fármaco contra cáncer de pulmón, pero cuando terapia llegó a farmacia de hospital, ya él había muerto

Por Irene Rodríguez

Héctor del Potro fue diagnosticado en 2023 con un cáncer de pulmón que, por su tipo, requería de un medicamento muy específico que tomó por dos años. Sin embargo, en marzo pasado, la enfermedad de este hombre dio un revés y un TAC confirmó que el tumor pulmonar había crecido y además había hecho metástasis en el hígado.








