¿Dónde es más caro comprar una casa en Costa Rica?

Encuentra24 publicó cuánto cuesta el metro cuadrado en cada provincia. Guanacaste y Limón lideran los extremos del mercado inmobiliario.

El precio promedio del metro cuadrado (m²) de terrenos y propiedades en Costa Rica varía significativamente según la provincia, según datos recopilados en la guía de precios del sitio especializado Encuentra24.

La provincia con el promedio más alto es Guanacaste, donde el m² alcanzó los $2.173,37, impulsado por una fuerte demanda en zonas costeras y turísticas.

En el extremo contrario, Limón se ubicó como la provincia con el costo más bajo. El valor promedio del m² fue de $507,50, según los datos publicados por Encuentra24.

Tras Guanacaste, le siguen Heredia y San José, con promedios de $1.321,73 y $1.198,59 respectivamente.

Cartago presentó un promedio de $1.136,23 por metro cuadrado. En Alajuela, el valor promedio fue de $1.050,94.

Por su parte, Puntarenas reportó un promedio de $845,54, especialmente en zonas costeras de alta plusvalía.

