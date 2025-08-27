Economía

¿Dónde es más caro comprar una casa en Costa Rica?

Guanacaste tiene el promedio más alto por metro cuadrado, mientras Limón es la provincia con el costo más bajo

Por Silvia Ureña Corrales
Encuentra24 publicó cuánto cuesta el metro cuadrado en cada provincia. Guanacaste y Limón lideran los extremos del mercado inmobiliario.
Encuentra24 publicó cuánto cuesta el metro cuadrado en cada provincia. Guanacaste y Limón lideran los extremos del mercado inmobiliario.







