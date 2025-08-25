¿Cuánto cuesta un metro cuadrado de terreno en la GAM? Estudio revela costos promedio

El valor promedio del metro cuadrado (m²) del suelo urbano en la Gran Área Metropolitana (GAM) es de $285, aunque los precios presentan una significativa variabilidad según la zona, que va desde $30 hasta $1.837 por m².

Esta información se desprende de un estudio elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR) que analiza precios de lotes baldíos en venta entre julio del 2021 y abril del 2025, con un total de 4.417 observaciones. La principal fuente de datos fueron anuncios en línea de propiedades en venta descargados de la página web encuentra24.

El análisis forma parte del informe Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2024, el cual fue elaborado por la UCR, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y Gestionado Hábitat, y presentado este lunes 25 de agosto.

Según el documento, la mayor cantidad de lotes con precios elevados se concentran en el cantón Central de San José, específicamente en los distritos de Carmen, Catedral, Mata Redonda, y Pavas).

Otros cantones con valores altos son Curridabat, Escazú, Heredia, Goicoechea y Tibás.

“Los altos valores están en zonas de uso comercial, con un precio promedio de $1.169/m². Y corresponden sobre todo a propiedades de entre 200 y 3.000 metros cuadrados”, se indica en el informe Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2024.

Por su parte, los precios más bajos se concentran en Alajuela, principalmente en zonas altas o más periféricas de los distritos de Desamparados, Guácima, San Rafael y La Garita. En promedio, el área de estas propiedades ronda los 8.000 m², pero también hay terrenos de entre tres y cinco hectáreas.

“El precio promedio del conjunto de lotes de bajo valor en el cantón de Alajuela es de $62/m²”, se añade.

Otros cantones con propiedades de menor valor relativo del suelo son San Rafael de Heredia (especialmente distritos de Ángeles y Concepción), Atenas (Escobal, Mercedes y Jesús); Escazú (Escazú y San Antonio); en Santa Ana (varios distritos, pero especialmente Piedades) y Mora (Colón).