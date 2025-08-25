Economía

¿Cuánto cuesta un metro cuadrado de terreno en la GAM? Estudio revela costos promedio

La mayor cantidad de lotes con precios elevados se concentran en el cantón Central de San José

Por Mónica Cerdas Gómez

El valor promedio del metro cuadrado (m²) del suelo urbano en la Gran Área Metropolitana (GAM) es de $285, aunque los precios presentan una significativa variabilidad según la zona, que va desde $30 hasta $1.837 por m².








