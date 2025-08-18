CCSS remata casas en menos de ¢11.997.000 en distintas zonas del país

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ofrece al público la posibilidad de adquirir viviendas con precios que no superan los ¢11.996.838, mediante el Crédito Hipotecario de la Gerencia de Pensiones.
Las propiedades están ubicadas en zonas de San José, Alajuela, Puntarenas y Limón, y cuentan con servicios básicos.
Estas oportunidades inmobiliarias se convierten en una opción para quienes buscan comprar casa con precios por debajo del promedio del mercado.
Casas disponibles: de la más cara hasta la más barata
- Siquirres, Limón – ¢11.996.838
La vivienda incluye un corredor frontal, sala, comedor, cocina, dos dormitorios, un baño completo, área de pilas y espacio de tendido. La casa es de 83,66 m² y está ubicada en La Alegría.
- Desamparados, San José – ¢11.491.745
La vivienda está en el distrito San Juan de Dios, con un área de terreno y construcción de 116,42 m². Se ubica en el cantón Desamparados, provincia de San José.
- Aserrí, San José – ¢10.735.582
Esta propiedad se encuentra en el distrito Aserrí. Tiene un terreno de 235,35 m² y 130 m² de construcción. Está ubicada en Mesas del Centro, 110 metros al oeste de la pulpería Los Ángeles.
- Barranca, Puntarenas – ¢9.240.000
La casa se encuentra en la urbanización Manuel Mora Valverde, 230 metros al suroeste del CEN-CINAI, casa número 139-H. Tiene un terreno de 120 m² y 42 m² construidos.
- Guatuso, Alajuela – ¢8.385.078
Ubicada en el distrito San Rafael, esta vivienda cuenta con un terreno de 412,25 m² y 98,90 m² de construcción. Se encuentra en El Silencio de San Rafael de Guatuso, 195 metros al sur de la esquina noroeste de la Plaza de Deportes del Silencio.
Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por la CCSS hasta el 18 de agosto del 2025. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.