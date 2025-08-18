CCSS remata casas en menos de ¢11.997.000 en distintas zonas del país

CCSS pone en remate viviendas desde ¢8.385.000 hasta ¢11.491.745 en varias zonas del país.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ofrece al público la posibilidad de adquirir viviendas con precios que no superan los ¢11.996.838, mediante el Crédito Hipotecario de la Gerencia de Pensiones.

Las propiedades están ubicadas en zonas de San José, Alajuela, Puntarenas y Limón, y cuentan con servicios básicos.

LEA MÁS: Banco Nacional remata casas desde ¢9.286.000 con descuentos de hasta 60%: vea aquí cómo adquirirlas

Estas oportunidades inmobiliarias se convierten en una opción para quienes buscan comprar casa con precios por debajo del promedio del mercado.

Casas disponibles: de la más cara hasta la más barata

Siquirres, Limón – ¢11.996.838

Casa en Limón, Siquirres: Propiedad de 83,66 m² en La Alegría. Tiene sala-comedor, cocina, 2 dormitorios y baño. Amplio terreno. Precio: ¢11.996.838. (CCSS/CCSS)

La vivienda incluye un corredor frontal, sala, comedor, cocina, dos dormitorios, un baño completo, área de pilas y espacio de tendido. La casa es de 83,66 m² y está ubicada en La Alegría.

Más información de la casa.

Desamparados, San José – ¢11.491.745

La propiedad cuenta con un área de terreno y construcción de 116,42 m². (CCSS/CCSS)

La vivienda está en el distrito San Juan de Dios, con un área de terreno y construcción de 116,42 m². Se ubica en el cantón Desamparados, provincia de San José.

Más informació de la casa.

Aserrí, San José – ¢10.735.582

Casa en San José, Aserrí: Casa de 130 m² con sala, cocina, 3 dormitorios y baño. Ubicada en Mesas del Centro, en zona semiurbana. Precio: ¢10.735.582. (CCSS/CCSS)

Esta propiedad se encuentra en el distrito Aserrí. Tiene un terreno de 235,35 m² y 130 m² de construcción. Está ubicada en Mesas del Centro, 110 metros al oeste de la pulpería Los Ángeles.

Más información de la casa.

LEA MÁS: Remates judiciales en Costa Rica: estas son las reglas para adquirir propiedades y vehículos en las subastas

Barranca, Puntarenas – ¢9.240.000

Casa en Puntarenas: Vivienda de 42 m² en Barranca, cerca del CEN-CINAI. Cuenta con sala, cocina, un dormitorio y baño. Precio: ¢9.240.000. (CCSS/CCSS)

La casa se encuentra en la urbanización Manuel Mora Valverde, 230 metros al suroeste del CEN-CINAI, casa número 139-H. Tiene un terreno de 120 m² y 42 m² construidos.

Más información de la casa.

Guatuso, Alajuela – ¢8.385.078

Casa en Alajuela: Propiedad de 98,9 m² en Guatuso, con corredor, sala, cocina, 2 dormitorios y baño. Ubicada en zona tranquila. Precio: ¢8.385.078. (CCSS/CCSS)

Ubicada en el distrito San Rafael, esta vivienda cuenta con un terreno de 412,25 m² y 98,90 m² de construcción. Se encuentra en El Silencio de San Rafael de Guatuso, 195 metros al sur de la esquina noroeste de la Plaza de Deportes del Silencio.

Más información de la casa.

Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por la CCSS hasta el 18 de agosto del 2025. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios.

LEA MÁS: Banco Nacional remata automóviles con hasta 70% de descuento: vea modelos y precios

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.