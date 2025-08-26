Economía

19% de las viviendas ocupadas en Costa Rica son alquiladas

Alquiler continúa como la segunda forma más común de tenencia de casa en Costa Rica

Por Mónica Cerdas Gómez

La segunda modalidad de tenencia de vivienda más utilizada en Costa Rica es alquiler; la primera continúa siendo la propia. En 2024, por ejemplo, el 19% de las casas ocupadas en el país estaban bajo arrendamiento.








