Alquiler de vivienda entre hogares de menor ingreso se disparó el año pasado

Las viviendas alquiladas por hogares de menores ingresos aumentaron 25,9% el año pasado, cifra que supera el crecimiento de esta modalidad de tenencia entre los otros cuatro grupos de ingreso del país, según revela el informe Radiografía de la Tenencia de Vivienda en Costa Rica 2023.

Este informe, elaborado por el Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario (Cenfi), se basa en datos de la Encuesta Nacional de Hogares, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con información actualizada a julio del 2023.

Los datos globales revelan que el número de viviendas en alquiler aumentó en 8,8% para el año 2023, en comparación con las cifras de julio del 2022, lo que equivale a 27.568 casas de habitación adicionales.

Específicamente, en el grupo de más bajos ingresos, es decir, que reciben ¢225.198 mensuales o menos, el alquiler aumentó en 14.639 viviendas adicionales, lo que representa un total de 47.987 inmuebles.

El segundo grupo donde más creció el alquiler fue entre las familias del quinto quintil, cuyos ingresos promedio superan los ¢2,5 millones, con un aumento del 13,2% entre 2022 y 2023.

Melizandro Quirós, director ejecutivo de Cenfi, explicó que el aumento en el alquiler de viviendas en Costa Rica se debe a la escasez de oferta que satisfaga la demanda de los tres primeros quintiles de ingreso, lo que también provocó una disminución en la tenencia de vivienda financiada.

El alquiler de vivienda creció en un 8,8% entre 2022 y 2023, con una mayor tasa de crecimiento en las viviendas alquiladas por familias del primer quintil de ingresos (25,9%). (Shutterstock/Shutterstock)

Según indicó Quirós, esto se debe al encarecimiento del terreno en muchas zonas del país y a la subida en los costos de construcción en los últimos años, así como a las altas tasas de interés.

Por su parte, Miguel Loría, economista e investigador de la Academia de Centroamérica, señaló que en las familias de menores ingresos influye la capacidad de los jefes de hogar para ser sujetos de crédito, lo que dificulta el acceso a la vivienda propia.

Este especialista agregó que dichas personas suelen trabajar en el sector informal, lo que los excluye del sistema financiero al no tener ingresos estables, además de que los bonos de vivienda ya no son suficientes. Por lo tanto, considera necesario establecer nuevas opciones de bonos familiares no solo para la compra, sino también para el alquiler.

Quirós también indicó que en el caso de las familias de mayores ingresos, existe un desincentivo para poseer vivienda propia, ya que consideran más atractivo comprar propiedades para inversión, y utilizar parte de esos ingresos para alquilar. Además, la escasa oferta en las zonas centrales del país los lleva a optar por el alquiler en lugar de la compra.

Ambos especialistas coincidieron en que la movilidad laboral también lleva a las personas a alquilar más cerca del cantón en el que trabajan, debido a que no ven factible comprar cerca de su lugar de trabajo o incluso estudio.