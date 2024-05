Anne Hathaway: ‘Llevo más de cinco años sobria’

Una intensa resaca en 2018 llevó a que Anne Hathaway no quisiera probar alcohol nunca más en su vida y, desde entonces, mantiene con rigurosidad el compromiso que se trazó.

“Identifico muchas otras cosas como logros. Normalmente no hablo de ello, pero llevo más de cinco años sobria”, expresó la actriz estadounidense durante una entrevista con The New York Times.

De esa forma, Hathaway compartió sus sentimientos respecto al día en que reveló, en el famoso programa de entrevistas Ellen DeGeneres Show, que había renunciado al alcohol para poder estar completamente disponible y presente para su hijo pequeño.

“Esto me parece un hito. Cumplir cuarenta años se siente como un regalo. No me siento cómoda etiquetando las cosas como ‘mediana edad’ simplemente porque soy rigurosa con la semántica y podría ser atropellada por un automóvil más tarde hoy. No sabemos si esto es la mediana edad. No sabemos nada”, añadió.

Además, se le preguntó sobre una posible tercera entrega de “El diario de una princesa” (2001), la película icónica que la lanzó a la fama y que ya tuvo una secuela. Ante esto, Hathaway simplemente respondió con un “sí”.

Tras el éxito de “Instinto Maternal” (2024), el intrigante thriller en el que Alice (Chastain) y Céline (Hathaway) son vecinas y amigas con hijos de la misma edad, pero cuyo vínculo se convierte en uno de amargura y desconfianza cuando uno de los niños muere en un accidente, Hathaway se prepara para el estreno de “La idea de tenerte”, película que llegará a Prime Video este 2 de mayo y en la que interpreta a Soléne, una madre divorciada que se enamora de un hombre famoso mucho más joven.

Anne Hathaway también generó titulares recientemente al revelar cuál fue su peor experiencia durante sus años en la actuación. En una entrevista con V magazine durante la presentación de su última película, “La idea de tenerte”, la actriz de 41 años recordó un momento incómodo en el año 2000, cuando, en medio de un casting, le pidieron que besara a diez hombres.

“Me dijeron: ‘tenemos 10 chicos que vienen hoy y tú ya estás en el elenco, ¿no estás emocionada de besarte con todos ellos?’ Y pensé: ‘¿me pasa algo?’ Porque no estaba emocionada. Pensé que sonaba asqueroso. Yo era joven y terriblemente consciente de lo fácil que era perderlo todo al ser etiquetado como ‘difícil’. Así que fingí que estaba emocionada y seguí adelante”, comentó Anne.

Además, agregó: “No fue un juego de poder, nadie estaba tratando de ser horrible o lastimarme. Era una época muy diferente y ahora sabemos que no es así”. Aunque no reveló el nombre de la película, comentó que la industria cambió mucho desde el 2000.

