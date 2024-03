Anne Hathaway asegura que le costó conseguir trabajo después de ganar un Óscar en 2013

La actriz estadounidense Anne Hathaway compartió en una reciente entrevista que no fue fácil conseguir trabajo después de ganar un Óscar como Mejor Actriz en 2013.

Hathaway obtuvo el galardón por su interpretación en Los Miserables (2012). No fue hasta que el director Christopher Nolan le ofreció participar en el éxito del 2014, Interstellar.

Durante la reciente conversación con la revista Vanity Fair, la actriz de 51 años recordó la ola de ataques en su contra que se acumuló a lo largo de los años. Esta crítica comenzó en 2011, cuando fue presentadora de la ceremonia de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y se intensificó después de su discurso como ganadora, que muchos consideraron demasiado sincero e “irritante”.

Incluso se convirtió en un movimiento conocido como “Hathahate”, una combinación entre su apellido y la palabra “odio” en inglés.

En una publicación del 2022, la revista Elle explicó que el odio hacia Hathaway en 2011 y los años posteriores fue parte del machismo sistémico en la cultura. Además, aseguró que existe un patrón en el que la gente ve a una mujer triunfar e inmediatamente comienza a odiarla, buscarle defectos y hablar mal de ella.

“Mucha gente no me ofrecía papeles porque les preocupaba lo tóxica que se volvió mi identidad en internet. Christopher Nolan fue como un ángel, ya que nada de eso le importó y me dio uno de los papeles más significativos que tuve en una de las mejores películas en las que participé”, afirmó Anne.

Además, agregó que no estaba segura de si Nolan era consciente de que la estaba respaldando en ese momento, pero su apoyo tuvo un impacto significativo en su carrera.

De esta perturbadora etapa, la protagonista de Guerra de Novias (2009) aprendió a seguir siendo audaz y auténtica, a pesar de recibir el odio del público.

