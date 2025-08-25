Estos son los cinco cantones de Costa Rica con la población más joven en 2025, según el INEC

En 2025, La Cruz liderará como el cantón más joven, aunque todos los cantones muestran señales de envejecimiento.

El envejecimiento de la población es un fenómeno que avanza en todas las regiones del país. Así lo evidencian las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en su estudio sobre la evolución demográfica entre los años 2000 y 2050.

En 2025, La Cruz se proyecta como el cantón con la menor edad mediana del país, con un promedio de 26,91 años, según datos del INEC. Este dato lo posiciona como el cantón más joven de Costa Rica para ese año.

Le siguen Los Chiles con 27,18 años, Sarapiquí con 27,84 años, Talamanca con 27,93 años y Matina con 28,17 años.

Estas proyecciones forman parte del estudio “Estimaciones y proyecciones subnacionales de población 2000-2050” elaborado por el instituto. La información permite observar los cambios demográficos que experimentan los cantones a lo largo del tiempo.

En el año 2000, Los Chiles registró la edad mediana más baja con 17,46 años, seguido por Río Cuarto, Talamanca, La Cruz y Upala, todos con edades entre 17 y 18 años. Esto evidencia que, aunque algunos cantones se mantengan entre los más jóvenes, su población también presenta un proceso de envejecimiento gradual.

Para 2050, Sarapiquí se posicionará como el cantón más joven del país, pero con una edad mediana cercana a los 38 años, es decir, casi el doble respecto al primero del año 2000.

Para el año 2050, se espera que Pérez Zeledón se convierta en el cantón con la mayor edad mediana proyectada en Costa Rica, alcanzando los 54,06 años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Este cantón encabeza una lista que también incluye a Hojancha (53,56 años), San José (53,52 años), Nicoya (52,94 años) y Turrialba (52,82 años).

El INEC enfatizó que, aunque ciertos cantones mantendrán un perfil juvenil en comparación con otros, ninguno escapa al proceso de envejecimiento poblacional.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.