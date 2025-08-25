El País

Estos son los cinco cantones de Costa Rica con la población más joven en 2025, según el INEC

La edad mediana en los cantones más jóvenes del país ha aumentado considerablemente desde el año 2000

Por Silvia Ureña Corrales
En 2025, La Cruz liderará como el cantón más joven, aunque todos los cantones muestran señales de envejecimiento.
En 2025, La Cruz liderará como el cantón más joven, aunque todos los cantones muestran señales de envejecimiento. (Canva /Fotocomposición Canva)







Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

