Estas son las plazas mejor pagadas en el INEC: una supera los ¢1,8 millones

INEC ofrece plazas en economía, estadística y recursos humanos. Salarios van de ¢484.102 a ¢1.872.470.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abrió seis concursos laborales con salarios que varían entre los ¢484.102 y los ¢1.872.470.

Las vacantes están disponibles en diferentes regiones del país y en distintas áreas profesionales.

LEA MÁS: Feria de empleo del ICE: estos son los requisitos y puestos disponibles

Profesional en Estadística

La plaza con el salario más alto corresponde al puesto de Estadístico INEC 2, en la Auditoría Interna. Se trata de un concurso externo bajo nombramiento en propiedad.

Salario global : ¢1.872.470

: ¢1.872.470 Requisitos : Licenciatura en Estadística con cinco años de experiencia o bachillerato y maestría con al menos dos años en labores afines. Además de la incorporación al Colegio Profesional respectivo.

: Licenciatura en Estadística con cinco años de experiencia o bachillerato y maestría con al menos dos años en labores afines. Además de la incorporación al Colegio Profesional respectivo. Modalidad : Presencial con opción a híbrida.

: Presencial con opción a híbrida. Periodo de inscripción: del 15 al 21 de agosto del 2025.

Profesional en Economía

El concurso mixto para Profesionales en Economía ofrece una remuneración significativa.

Salario global : ¢904.266

: ¢904.266 Requisitos : Bachillerato universitario en Economía, incorporación al colegio profesional respectivo.

: Bachillerato universitario en Economía, incorporación al colegio profesional respectivo. Modalidad : Presencial con opción a híbrida.

: Presencial con opción a híbrida. Plazas : Unidad de Índices de Precios.

: Unidad de Índices de Precios. Periodo de inscripción: del 16 al 21 de agosto del 2025.

Técnico Economista o Estadístico

Otra vacante destacada es la del Técnico B para análisis y diseño estadístico en la Unidad de Índice de Precios.

Salario global : ¢634.813

: ¢634.813 Requisitos : Bachillerato en Educación Media y 60 créditos en Economía o Estadística. Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

: Bachillerato en Educación Media y 60 créditos en Economía o Estadística. Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo. Contratación : Interina.

: Interina. Modalidad : Presencial con opción híbrida.

: Presencial con opción híbrida. Periodo de inscripción: del 15 al 21 de agosto del 2025.

Técnico B para Planillas

El puesto de Técnico B para planillas también ofrece un salario competitivo.

Salario global : ¢634.813

: ¢634.813 Requisitos : Bachillerato en Educación Media, 60 créditos en Administración con énfasis en Recursos Humanos y experiencia en el área.

: Bachillerato en Educación Media, 60 créditos en Administración con énfasis en Recursos Humanos y experiencia en el área. Ubicación : Unidad de Recursos Humanos.

: Unidad de Recursos Humanos. Periodo de inscripción: del 16 al 21 de agosto del 2025.

Personal Supervisor de Campo

Esta plaza de Técnico A abarca múltiples regiones del país y requiere labores fuera de oficina.

Salario global : ¢561.741

: ¢561.741 Requisitos : Bachillerato en Educación Media, cursos básicos de computación. No exige experiencia previa.

: Bachillerato en Educación Media, cursos básicos de computación. No exige experiencia previa. Modalidad : Trabajo de campo con disponibilidad para giras.

: Trabajo de campo con disponibilidad para giras. Periodo de inscripción: Del 16 al 28 de agosto del 2025

Asistentes Administrativos

El cargo de Asistente Administrativo en la Unidad de Recursos Humanos.

Salario global : ¢484.102

: ¢484.102 Requisitos : Bachillerato en Educación Media, experiencia en procesos de recursos humanos y conocimientos en paquetes de cómputo.

: Bachillerato en Educación Media, experiencia en procesos de recursos humanos y conocimientos en paquetes de cómputo. Modalidad : Presencial con posibilidad de teletrabajo parcial.

: Presencial con posibilidad de teletrabajo parcial. Periodo de inscripción: del 16 al 21 de agosto del 2025.

Proceso de inscripción

El período para postularse a las distintas vacantes se extiende entre el 15 y el 28 de agosto de 2025, dependiendo del concurso. Todos los detalles sobre requisitos y formularios se encuentran en el sitio oficial del INEC:

https://inec.cr/oferta-servicios-concursos-mixtos

LEA MÁS: Estas son las fechas de pagos de subsidios del IMAS que faltan en este 2025

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.