Estas son las plazas mejor pagadas en el INEC: una supera los ¢1,8 millones

Desde estadísticas hasta labores administrativas, las vacantes están disponibles en varias regiones y modalidades de trabajo

Por Silvia Ureña Corrales
INEC ofrece plazas en economía, estadística y recursos humanos. Salarios van de ¢484.102 a ¢1.872.470.
