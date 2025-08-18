Estas son las fechas de pagos de subsidios del IMAS que faltan en este 2025

IMAS anunció las fechas de pago de subsidios para 2025 y recordó los requisitos que deben cumplir los hogares beneficiarios.

Si usted recibe subsidios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), debe tomar en cuenta que la institución programó los pagos de este 2025 para realizarse en los últimos días de cada mes.

Según la institución, las fechas de acreditación son estimadas. La información se encuentra disponible y actualizada en la plataforma Mi Expediente.

Calendario de pagos IMAS 2025

Agosto: del 25 al 29

del 25 al 29 Setiembre: del 24 al 29

del 24 al 29 Octubre: del 27 al 30

del 27 al 30 Noviembre: del 24 al 28

del 24 al 28 Diciembre: del 15 al 18

Requisitos para acceder a los subsidios

El IMAS recordó que para ser beneficiario se requiere estar en condición de pobreza extrema o pobreza, de acuerdo con el Sinirube, y cumplir con los criterios de priorización institucionales.

Con el modelo de atención IMAS Impulsa, la mayoría de los hogares deben cumplir condiciones específicas para recibir los subsidios.

Durante una cita, una persona profesional competente realiza una valoración social con la familia solicitante y la ubica en una de dos rutas:

Ruta condicionada: se debe cumplir con compromisos o condicionalidades para recibir subsidios. Ruta no condicionada: la tendrá una parte pequeña de la población que no tiene que cumplir con condicionalidades para que le den subsidios, como lo son personas en dependencia.

Plan de Ascenso

El IMAS indicó que, junto con los hogares, construye un Plan de Ascenso, mediante el cual se asignan subsidios con el compromiso de que las personas avancen en su educación, empleo o emprendimiento.

