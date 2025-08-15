#NoComaCuento

Casa Presidencial desmiente que el IMAS esté entregando un Bono Mujer de ¢50.000; mensaje de Whatsapp es falso

Sitio web fraudulento utiliza logos oficiales y promete ayuda económica a cambio de datos personales

Por Cristian Mora

En los últimos días, ha circulado en grupos de WhatsApp un mensaje que ofrece un supuesto Bono Mujer de ¢50.000, presuntamente entregado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Gobierno de Costa Rica.








