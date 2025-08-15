Casa Presidencial desmiente que el IMAS esté entregando un Bono Mujer de ¢50.000; mensaje de Whatsapp es falso

En los últimos días, ha circulado en grupos de WhatsApp un mensaje que ofrece un supuesto Bono Mujer de ¢50.000, presuntamente entregado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Gobierno de Costa Rica.

La información es falsa y podría tratarse de una estafa.

El mensaje asegura que la ayuda económica se entrega a nivel nacional a mujeres de 18 años o más, e incluye un enlace a una página web que utiliza los logos del Gobierno y la imagen de billetes de ¢5.000 generados con inteligencia artificial.

Preste atención, este es el mensaje y cómo se visualiza la página web.

Página falsa utiliza logos oficiales y promete un bono inexistente de ₡50.000 para mujeres, con el fin de obtener datos personales. (La Nación/Captura X/Canva)

Al ingresar, el sitio solicita responder tres preguntas y, como último paso, pide compartir el enlace “para que más personas puedan conocer el programa”.

Ante una consulta de La Nación, Casa Presidencial informó de que “esa página no tiene relación con el IMAS ni el Gobierno”.

Asimismo, el IMAS advirtió en su página de Facebook de que no tiene relación alguna con ese sitio web y reiteró que no está entregando ningún bono de este tipo.

