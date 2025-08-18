INA y Procomer lanzan capacitación para mujeres que lideran pymes: así puede aplicar

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunciaron el lanzamiento del programa IMPULSA 2025, con el objetivo de reforzar las capacidades de exportación de 40 pequeñas y medianas empresas (pymes) dirigidas por mujeres.
Esta iniciativa incluye becas equivalentes al 90% del costo total del programa.
Impulsa 2025 se desarrollará entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, con una duración de 12 semanas de talleres virtuales.
Además, las participantes contarán con dos actividades presenciales enfocadas en networking, sesiones de mentoría personalizada y la creación de una hoja de ruta para la internacionalización o el encadenamiento productivo de cada pyme.
El programa abarcará comunicación estratégica, sostenibilidad, gestión de proyectos, finanzas, negociación e innovación.
Las pymes seleccionadas pertenecerán a los sectores agrícola, alimentario, industrial y de servicios. El aporte económico de las empresarias será únicamente del 10% del valor total del programa.
La convocatoria estará abierta del 28 de julio al 5 de setiembre de 2025. Durante setiembre y octubre se realizará la selección y asignación de las becas.
Las interesadas pueden consultar los requisitos y postularse en: https://procomer.com/programa-impulsa.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.