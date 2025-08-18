INA y Procomer lanzan capacitación para mujeres que lideran pymes: así puede aplicar

INA y Procomer apoyan a 40 pymes lideradas por mujeres con becas, talleres y apoyo para su expansión global.

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunciaron el lanzamiento del programa IMPULSA 2025, con el objetivo de reforzar las capacidades de exportación de 40 pequeñas y medianas empresas (pymes) dirigidas por mujeres.

Esta iniciativa incluye becas equivalentes al 90% del costo total del programa.

Impulsa 2025 se desarrollará entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, con una duración de 12 semanas de talleres virtuales.

Además, las participantes contarán con dos actividades presenciales enfocadas en networking, sesiones de mentoría personalizada y la creación de una hoja de ruta para la internacionalización o el encadenamiento productivo de cada pyme.

El programa abarcará comunicación estratégica, sostenibilidad, gestión de proyectos, finanzas, negociación e innovación.

Las pymes seleccionadas pertenecerán a los sectores agrícola, alimentario, industrial y de servicios. El aporte económico de las empresarias será únicamente del 10% del valor total del programa.

La convocatoria estará abierta del 28 de julio al 5 de setiembre de 2025. Durante setiembre y octubre se realizará la selección y asignación de las becas.

Las interesadas pueden consultar los requisitos y postularse en: https://procomer.com/programa-impulsa.

