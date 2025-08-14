Cursos gratuitos del INA: estos son las nuevas opciones disponibles, vea cómo inscribirse

Las inscripciones para cursos gratuitos del INA ya están abiertas. Hay opciones presenciales y virtuales. Conozca cómo matricularse.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) habilitó la inscripción para varios cursos gratuitos que se impartirán entre agosto y octubre de 2025.

Las capacitaciones están dirigidas a personas mayores de 15 o 18 años, según el curso, y se impartirán de manera presencial o virtual, según cada programa.

Entre las opciones disponibles se encuentran cursos de gestión ambiental, cocina y seguridad informática.

Los requisitos varían, pero en general se solicita noveno año aprobado y, en algunos casos, conocimientos específicos o experiencia previa.

En el caso del de cocina, solicita permiso de manipulación de alimentos vigente.

Cursos disponibles y fechas clave

1. Gestión Ambiental (Desamparados)

Inicio: 8 de setiembre de 2025

8 de setiembre de 2025 Finaliza: 30 de setiembre de 2025

30 de setiembre de 2025 Horario: Lunes a viernes, de 8 a. m. a 2 p. m.

Lunes a viernes, de 8 a. m. a 2 p. m. Lugar: Parque La Libertad, CEGEA

Parque La Libertad, CEGEA Inscripción: Presencial, el lunes 1 de setiembre desde las 11 a. m. en el parque La Libertad

Presencial, el lunes 1 de setiembre desde las 11 a. m. en el parque La Libertad Contacto: mjimenezrosales@ina.ac.cr | WhatsApp: 8389-0047

2. Endpoint Security (Heredia)

Inicio: 22 de setiembre de 2025

22 de setiembre de 2025 Finaliza: 27 de octubre de 2025

27 de octubre de 2025 Horario: Lunes, de 7:30 a. m. a 2 p. m.

Lunes, de 7:30 a. m. a 2 p. m. Modalidad: Virtual (Autopreaprendizaje sin horario fijo)

Virtual (Autopreaprendizaje sin horario fijo) Requisitos adicionales: Computadora con acceso a internet y conocimientos de Windows

Computadora con acceso a internet y conocimientos de Windows Contacto: mcallejaescobar@ina.ac.cr | Tel. 2220-7303

3. Asistencia en Cocina (San Ramón)

Inicio: 3 de octubre de 2025

3 de octubre de 2025 Finaliza: 27 de abril de 2026

27 de abril de 2026 Horario: Lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 2:30 p. m.

Lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 2:30 p. m. Lugar: Frente al Mall Plaza Occidente

Frente al Mall Plaza Occidente Requisitos: Carné de manipulación de alimentos y certificado de inglés básico CSDI15004

Carné de manipulación de alimentos y certificado de inglés básico CSDI15004 Inscripción: En www.inainscripcioncursos.ac.cr del 7 al 14 de agosto de 2025 o hasta llenar el cupo

En www.inainscripcioncursos.ac.cr del 7 al 14 de agosto de 2025 o hasta llenar el cupo Contacto: lbrenesvalverde@ina.ac.cr | Tel. 2106-2630 ext. 2412

