BCR ofrece empleos de hasta ¢1.5 millones: tome nota de cómo aplicar

El Banco de Costa Rica mantiene abierta su convocatoria laboral, estos son los requisitos

Por Silvia Ureña Corrales
Oficinas del BCR con anuncios de "Punto País", donde las personas pueden realizar trámites como la impresión de licencias de conducir, con dos nuevos puntos habilitados en Paso Canoas y Cahuita.
El BCR abrió vacantes laborales en tecnología y atención al cliente con salarios de hasta ¢1.5 millones, y el de cajero bancario en distintas zonas del país. (Cortesía/Cortesía: BCR)







Silvia Ureña Corrales

