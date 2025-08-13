BCR ofrece empleos de hasta ¢1.5 millones: tome nota de cómo aplicar

El BCR abrió vacantes laborales en tecnología y atención al cliente con salarios de hasta ¢1.5 millones, y el de cajero bancario en distintas zonas del país.

El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene abierta una convocatoria para contratar nuevo personal en áreas clave de su operación.

Entre las nuevas vacantes se encuentran los puestos de Ingeniero Senior TI e Ingeniero Junior TI, ambos bajo el rol de Líder Técnico en la Fábrica de Software de la institución. También se habilitaron plazas para cajeros bancarios en distintas zonas del país.

Para el cargo de Ingeniero Senior TI, el banco ofrece un salario que oscila entre ¢1 millón y ¢1.5 millones, dirigido a profesionales con experiencia en desarrollo de soluciones tecnológicas críticas y de alta complejidad.

El puesto requiere al menos dos años de experiencia profesional o tres años en cargos técnicos, así como formación universitaria en Ciencias de la Informática.

Se acepta licenciatura, maestría o bien un bachillerato universitario complementado con certificaciones en desarrollo de software, aplicaciones móviles, metodologías ágiles o integraciones.

También se encuentra disponible la posición de Ingeniero Junior TI, con un salario bruto mensual de ¢1.005.955 más pago por disponibilidad.

En este caso, el perfil buscado debe tener conocimientos en pruebas de software, arquitectura tecnológica del conglomerado BCR, plataformas como TFS y habilidades en gestión de proyectos y análisis de requerimientos.

Oportunidad en servicio al cliente

Además de las vacantes técnicas, el banco también busca cajeros(as) bancarios para sedes en Heredia, Belén, Pavas, Escazú, San Pedro y Cartago. Los interesados deben contar con al menos el Bachillerato en Educación Media y competencias en atención al cliente, manejo de efectivo y conocimientos básicos en banca.

El salario base ronda entre los ¢450.000 y ¢550.000 mensuales.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en aplicar a cualquiera de las posiciones pueden consultar los detalles completos mediante la plataforma digital empleo.com.

