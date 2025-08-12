Correos de Costa Rica abre más de 100 plazas en todo el país y estos son los perfiles buscados

La convocatoria incluye puestos para mensajeros también otros puestos administrativos y técnicos.

Correos de Costa Rica necesita más de 100 mensajeros para formar parte de un nuevo proyecto de tercerización.

Para reclutar al personal, realizará una feria de empleo nacional el miércoles 13 de agosto, entre 9 a. m. y 3 p. m., en su sede principal en Zapote.

La compañía habilitó también la plataforma elempleo.com para personas fuera del Gran Área Metropolitana, como en Guanacaste, Limón o la zona sur, que deseen postularse desde sus comunidades.

Para aplicar, los candidatos deben cumplir con ciertos requisitos básicos, entre ellos: haber completado la primaria, tener experiencia mínima de seis meses en mensajería, una motocicleta con cajón y la licencia de conducir correspondiente.

La iniciativa forma parte de la expansión de operaciones de la empresa estatal, la cual busca mejorar su alcance y capacidad de entrega en todo el país.

Aparte de las plazas de mensajería, también se encuentran disponibles otras oportunidades en elempleo.com, como:

Gestor de ventas

Ingeniero industrial

Contador

Operario de proceso nocturno

