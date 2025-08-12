Economía

Correos de Costa Rica abre más de 100 plazas en todo el país y estos son los perfiles buscados

Feria nacional de empleo se realizará el 13 de agosto; contratación será para proyecto de tercerización

Por Silvia Ureña Corrales
La convocatoria incluye puestos para mensajeros también otros puestos administrativos y técnicos. (Cortesía Correos de Costa Rica)







