Grupo Modumex, de origen mexicano, abrirá planta de manufactura en Grecia

Modumex abrirá en Grecia para producir soluciones y fortalecer su expansión hacia Centroamérica y el Caribe.

Grupo Modumex, empresa mexicana especializada en soluciones para espacios sanitarios y comerciales, instalará una planta de manufactura en el cantón de Grecia, como parte de su estrategia de expansión en Centroamérica.

La compañía Modumex Mamparas Sanitarias Finas, S. A. de C. V., filial del grupo, iniciará operaciones en el último trimestre del año con una planta especializada en la transformación de laminado compacto.

Desde estas instalaciones se producirán mamparas sanitarias, puertas de alto tránsito, fachadas, cubiertas y otros accesorios para los sectores institucional, comercial y corporativo.

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, indicó que la ubicación fuera de la Gran Área Metropolitana permitirá impulsar el desarrollo territorial, generar encadenamientos productivos y fortalecer las capacidades de regiones con alto potencial.

La gerente general de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), Laura López, destacó que cada vez más empresas se establecen fuera de la GAM, lo que refleja una evolución hacia una industria más integrada con el entorno local y con soluciones orientadas a necesidades concretas del mercado.

Grupo Modumex cuenta con presencia en 14 países y una red de más de 30 distribuidores.

La planta en Grecia tendrá un enfoque productivo y logístico, con capacidad para encadenamientos con proveedores locales y proyección hacia mercados regionales.

