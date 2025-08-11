Economía

Grupo Modumex, de origen mexicano, abrirá planta de manufactura en Grecia

Empresa fabricará mamparas sanitarias, puertas de alto tránsito y fachadas. Operación se iniciará en último trimestre de 2025

Por Silvia Ureña Corrales
Laboratorio de Switchback Medical con personal técnico ensamblando dispositivos médicos complejos en su nueva planta ubicada en Grecia, Costa Rica, dentro de Evolution Free Zone.
Modumex abrirá en Grecia para producir soluciones y fortalecer su expansión hacia Centroamérica y el Caribe. ( Tomada del sitio web de Switchback Medical/Tomada del sitio web de Switchback Medical)







