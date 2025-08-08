Correos de Costa Rica lanza feria con más de 100 vacantes para mensajeros: estos son los requisitos

Más de 100 vacantes para mensajeros serán ofrecidas por Correos de Costa Rica en feria de empleo nacional. Cortesía.

Correos de Costa Rica tendrá una feria de empleo para contratar a más de 100 mensajeros como parte de un nuevo proyecto de tercerización.

El evento se realizará el próximo miércoles 13 de agosto, entre 9 a. m. y 3 p. m., en las instalaciones de la empresa ubicadas en Zapote.

Las nuevas contrataciones reforzarán la expansión de servicios a lo largo del país.

Los interesados deberán cumplir con estos requisitos para participar en el proceso de selección:

Tener aprobado sexto grado de primaria .

. Contar con al menos seis meses de experiencia en mensajería .

. Disponer de una motocicleta con cajón y la licencia de conducir correspondiente.

La feria de empleo tiene carácter nacional, por lo que las personas que residan fuera del Gran Área Metropolitana, incluyendo provincias como Guanacaste, Limón o la zona sur, podrán aplicar a través de la plataforma elempleo.com, designada como el canal oficial del proceso.

Además de las plazas para mensajeros, la empresa publicó otras oportunidades laborales en el sitio web oficial, tales como:

Gestor de ventas

Ingeniero industrial

Gestor de servicio logístico 2

Contador

