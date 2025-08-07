Ministerio de Salud ofrece empleo con salario de ¢620.000: vea si cumple los requisitos

El Ministerio de Salud lanzó una convocatoria que podría interesarle: revise si cumple los requisitos. Foto Alonso Tenorio

El Ministerio de Salud habilitó dos ofertas laborales para quienes estén interesados en trabajar como inspectores de Servicio Civil 1 (G. de E.) en la especialidad de Manejo Integrado de Vectores.

Los puestos disponibles se encuentran en las siguientes regiones:

Limón , cantón de Siquirres

, cantón de Puntarenas, cantón de Golfito

Ambas posiciones son de tiempo completo, con jornada diurna y requieren disponibilidad para viajar dentro del país.

El salario global asignado a cada plaza asciende a ¢621.112.

Requisitos académicos

Para optar por uno de los puestos, las personas deben cumplir alguno de estos requisitos:

Bachiller en Educación Media o título equivalente y dos años de experiencia en labores relacionadas con el cargo o la especialidad del puesto.

o título equivalente y en labores relacionadas con el cargo o la especialidad del puesto. Certificado de conclusión del Tercer Ciclo de la Educación General Básica y seis años de experiencia en labores relacionadas con el cargo o la especialidad.

Las personas interesadas pueden consultar las atinencias académicas requeridas mediante el enlace oficial correspondiente del Servicio Civil.

Inscripción digital obligatoria

El proceso de inscripción se debe realizar de forma digital en el Registro de Oferentes administrado por la Dirección General de Servicio Civil. La fecha límite para el registro es el 11 de agosto de 2025.

