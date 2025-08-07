Sutel ofrece plaza con salario de ¢1,5 millones: queda poco tiempo para postular, conozca cómo participar

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) abrió un concurso para un puesto como Gestor Profesional en Tecnologías de la Información. El plazo para postular vence este viernes 8 de agosto.
La convocatoria externa 006-2025, busca llenar una plaza de clase Profesional 2, para labores dentro de la Unidad de Tecnologías de la Información.
El cargo tiene un salario actual de ¢1.536.625 y está sujeto a un período de prueba de tres meses. La persona seleccionada tendrá un nombramiento indefinido.
Perfil requerido
Sutel requiere profesionales con licenciatura o bachillerato más maestría en áreas afines como ingeniería informática, sistemas o software.
También es indispensable contar con al menos 12 meses de experiencia profesional en áreas como:
- Análisis, diseño y desarrollo de software (back-end y front-end)
- Gestión de proyectos tecnológicos
- Diseño e implementación de sitios y aplicaciones web
- Integración de sistemas y plataformas interoperables
- Prácticas DevOps y manejo de herramientas como Git, Jenkins o Docker
Además, se valoran conocimientos en Scrum, DevOps y lenguajes de programación como Python, Java, Node.js, C#, JavaScript, React y PHP.
Proceso de inscripción
Los interesados deben ingresar al sitio web oficial de Sutel (https://www.sutel.go.cr/pagina/concursos) y completar los siguientes pasos:
- Descargar y leer la “Base de selección” del concurso 006-2025.
- Completar la oferta de servicio en línea.
- Enviar los atestados en formato PDF al correo melissa.mora@sutel.go.cr, incluyendo cédula, títulos académicos, constancias de experiencia laboral, hoja de vida y evidencias de conocimientos técnicos.
Todos los documentos deben estar debidamente identificados y ordenados.
Puede obtener más información de este concurso en la página web de sutel.
