Feria de empleo en la UNA ofrece 2.300 vacantes: esto es lo que debe saber

La UNA organiza una feria de empleo con más de 2.300 vacantes disponibles del 20 al 22 de agosto en Heredia. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores

La Universidad Nacional (UNA) realizará la tercera edición de su feria de empleo los días 20, 21 y 22 de agosto en su campus Omar Dengo, en Heredia. Más de 2.300 plazas estarán disponibles para el público general.

La III UNA Feria de Empleo tendrá entrada gratuita y combinará una modalidad presencial de 9 a. m. a 1 p. m. con una modalidad virtual de 1 p. m. a 5 p. m.

Durante la mañana, las personas asistentes podrán acercarse a los stands de 59 empresas, obtener información sobre los puestos, entregar su currículum vitae y postularse directamente a las vacantes.

En la tarde, quienes prefieran participar de forma remota podrán ingresar a www.unaferiadeempleo.com, crear un usuario y contraseña, y así acceder a los mismos espacios virtuales de las empresas participantes.

Los sectores representados incluyen tecnología, telecomunicaciones, logística, transporte, turismo, hotelería, farmacéutico, dispositivos médicos, estética, idiomas, servicio al cliente y servicios financieros, entre otros. Habrá oportunidades tanto para personas con formación universitaria como para quienes no tienen título académico.

Este año, como novedad, las empresas ofrecerán charlas y capacitaciones sobre temas como elaboración de currículum, entrevistas laborales e inteligencia emocional. Los horarios de estas actividades se anunciarán días antes del evento.

