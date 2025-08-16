INEC abrió plazas con salarios de hasta ₡900.000: así puede aplicar

El INEC ofrece cuatro plazas laborales con salarios de hasta ₡904.266. La inscripción cierra el 21 de agosto del 2025.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) habilitó cuatro concursos mixtos para contratar personal de manera temporal o interina, con salarios que oscilan entre los ₡484.102 y los ₡904.266.

Las vacantes están dirigidas a personas con diferentes niveles de formación académica y experiencia, y se encuentran disponibles entre el 15 y el 21 de agosto del 2025, según los requisitos de cada puesto.

1. Profesional en Economía

La oferta corresponde al Concurso N.° 090-2025. Este puesto está dirigido a personas con bachillerato universitario en Economía o carreras afines.

No se requiere experiencia, pero sí es obligatorio el manejo de paquetes de cómputo y la incorporación al colegio profesional respectivo.

El salario global es de ₡904.266 y el compuesto corresponde a ₡534,050.00 más pluses, para las personas con continuidad laboral en el sector público, según corresponda.

Hay dos plazas disponibles para trabajar en la Unidad de Índices de Precios, en proyectos de producción estadística. El puesto es de servicios especiales y tiene modalidad presencial, con posibilidad de teletrabajo parcial según las condiciones institucionales.

2. Técnico economista o estadístico

En este puesto solicitan personas con bachillerato en Educación Media y al menos 60 créditos universitarios aprobados en Economía o Estadística. Se exige al menos seis meses de experiencia en labores relacionadas y conocimientos básicos de computación.

El salario global asciende a ₡634.813, mientras que el compuesto es de ₡381.750 más pluses si aplica la continuidad laboral en el sector público.

La plaza es para la Unidad de Índice de Precios. El nombramiento será interino. El trabajo inicia en modalidad presencial, aunque existe posibilidad de adquirir un esquema híbrido.

3. Técnico B en planillas

El concurso ofrece una plaza para técnico con experiencia en procesos de planillas y recursos humanos. Requiere bachillerato en Educación Media y 60 créditos universitarios aprobados en Administración con énfasis en Recursos Humanos, además de seis meses de experiencia.

El salario global también es de ₡634.813. El salario compuesto es de ₡381.750 más pluses según continuidad en el sector público.

La plaza está en la Unidad de Recursos Humanos y la contratación será por servicios especiales. Se ofrece la modalidad presencial con opción a teletrabajo parcial, previo cumplimiento de condiciones institucionales.

4. Asistentes administrativos

La oferta busca personal para siete plazas en la Unidad de Recursos Humanos. Los aspirantes deben contar con bachillerato en Educación Media, conocimientos en computación y al menos seis meses de experiencia en al menos dos procesos de recursos humanos como reclutamiento, planillas, archivo, vacaciones o evaluación del desempeño.

El salario global es de ₡484.102. El salario compuesto es de ₡338.500 más los respectivos pluses.

El nombramiento será por servicios especiales, con trabajo presencial durante el primer mes, y posibilidad de esquema híbrido posteriormente. También debe tener disponibilidad para salir de gira.

Las personas interesadas en participar en cualquiera de los concursos deben completar el formulario disponible en el sitio web oficial del INEC: inec.cr/oferta-servicios-concursos-mixtos. Las fechas para postularse varían entre el 15 y el 21 de agosto del 2025, según cada concurso. El número de contacto para más información es el 2527-1000.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.