Ruta 27 tendrá reversibilidad este domingo: conozca horarios y cierres para volver del feriado

Medida del MOPT para facilitar el retorno desde Puntarenas y Guanacaste.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aplicará este domingo 17 de agosto una medida de reversibilidad en la ruta 27 para facilitar el regreso de vacacionistas desde las zonas de Puntarenas y Guanacaste, tras el fin de semana largo por la celebración del Día de la Madre.

Los carriles trabajarán con sentido hacia San José en el tramo comprendido entre Pozón y el peaje del cruce a Ciudad Colón, cubriendo un total de 47 kilómetros.

LEA MÁS: Paso por importante puente en ruta nacional tendrá cerrado un carril durante tres meses

La reversibilidad será efectiva de 2 p.m. a 6 p.m.; sin embargo, pero tránsito hacia el Pacífico se cerrará de 1 p.m. a 7 p.m., en el tramo de reversibilidad.

El MOPT hizo un llamado a los conductores a planificar con anticipación sus viajes y tomar en cuenta los horarios de cierre para evitar contratiempos.

LEA MÁS: Cursos gratuitos del INA: estos son las nuevas opciones disponibles, vea cómo inscribirse

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.