Paso por importante puente en ruta nacional tendrá cerrado un carril durante tres meses

El paso por el puente sobre el río Tárcoles, en la ruta Costanera sur, que comunica el Pacífico central y sur con el resto del país, tendrá un carril cerrado durante tres meses.

Este miércoles, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), anunció el plan de manejo de tránsito en esta estructura, que será sometida a una intervención mayor durante los próximos 310 días.

Durante los primeros tres meses y en la etapa final de las obras solo se dispondrá de un carril que se alterá en ambos sentidos. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Según ese detalle, a partir de la próxima semana y hasta noviembre se cerrará un carril durante las 24 horas del día, por lo que el tránsito se alternará entre ambos sentidos.

Entre noviembre de este año y marzo del 2026, se volverá a habilitar el tránsito a dos carriles y desde finales de marzo hasta que finalice la obra (aproximadamente en junio) se volverá a cerrar un carril.

Comerciantes y empresarios turísticos temen afectación por prohibición de paso a peatones para observación de cocodrilos. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Adicionalmente se informó que a partir de setiembre, será necesario aplicar cierres totales programados en horario nocturno (de 9 p. m. a 5 a. m.). Estos se anunciarán oportunamente y se ejecutarían de 3 a 4 cierres por mes.

Entre noviembre y marzo los cierres totales se reducirán para evitar la afectación turística en esa temporada.

El MOPT también recalcó que no se permitirá el paso de peatones para observar cocodrilos, pues se trata de un área de trabajo. Las personas solo podrán atravesar la estructura a pie para desplazarse de un punto a otro.

“En este punto se solicita la cooperación de los operadores del sector turismo, para mantener la seguridad de las personas y evitar la circulación constante por el puente”, agregaron.

Según la información del MOPT, en los últimos meses se han realizado coordinaciones con gobiernos locales, cámaras empresariales y otros grupos de interés a fin de que tomen las previsiones necesarias.

Semanas atrás, representantes del sector turismo manifestaron su preocupación a causa de los cierres, pues temen que las presas que se puedan originar debido a los pasos regulados, afecten la programación de cruceros y tour operadores, los cuales trabajan con itinerarios ajustados y programas realizados con meses de anticipación.

Adicionalmente, quienes realizan actividades comerciales en la zona, también enfrentarán dificultades tras la prohibición del paso de peatones para observar los cocodrilos en el puente, actividad que genera importante atracción de turistas extranjeros y nacionales que tenían ese punto como una parada tradicional, en sus traslados a otros puntos como Quepos o Jacó.

Obras en detalle

El reforzamiento del puente, calificado como de riesgo inminente, se realiza por medio del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri) y fue encargado a MECO por un monto de $6,7 millones.

Según el ministro de Obras Públicas, Efraím Zeledón, la condición de esta estructura implica que no podría soportar un eventual sismo de gran magnitud, con el alto riesgo de que quede inhabilitado permanentemente, lo cual generaría pérdidas de hasta $1,8 millones diarios, en caso que tuviera que cerrarse el paso por este sector.

El proyecto, se realizará en cuatro fases, la primera de ellas es el mejoramiento y adecuación de bastiones, luego se reforzará la estructura de las pilas, en la tercera fase se trabajará en el mejoramiento de suelos y protecciones contra erosión y finalmente se llevará a cabo la intervención de la superestructura y obras complementarias.

El puente sobre el río Tárcoles es una de las estructuras calificadas como de riesgo inminente. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Este miércoles, durante la conferencia de prensa, el presidente Rodrigo Chaves agregó que mantendrán coordinación con el Ministerio de Ambiente a fin de evitar la afectación de los cocodrilos y procurar la protección de los trabajadores que ejecutarán la rehabilitación.

Parte de las particularidades de este contrato es que incluye precisamente un protocolo especial para el manejo de estos animales, el cual contempla la designación de “monitores” para alertar sobre la presencia de estos en las zonas de trabajo, así como la colocación de estructuras de cerramiento en los frentes de trabajo activos para proteger al personal, que eviten el traspaso de los cocodrilos.