El País

Paso por importante puente en ruta nacional tendrá cerrado un carril durante tres meses

Actividad turística en esa zona se verá afectada

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio

El paso por el puente sobre el río Tárcoles, en la ruta Costanera sur, que comunica el Pacífico central y sur con el resto del país, tendrá un carril cerrado durante tres meses.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Puente TárcolesMOPTCocodrilos
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.